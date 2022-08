JAKARTA - Garena, publisher dan developer game terkemuka, resmi memulai rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Fall di Indonesia pada 28 Agustus 2022. Rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Fall yang terdiri dari Free Fire Master League (FFML) Season VI Divisi 1 dan Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2022 Fall ini akan menghadirkan level kompetisi baru yang mendorong semua tim melampaui batas kemampuan dan menjadi juara sejati.

Free Fire Esports 2022 Fall hadir sebagai bentuk komitmen Garena Free Fire untuk menghadirkan kompetisi yang berkelanjutan bagi para pemain Free Fire profesional dan semi profesional di Indonesia. Dari waktu-waktu ke waktu rangkaian tournament Free Fire Esports di Indonesia terus selalu menghadirkan tantangan dan peluang baru untuk mendorong lahirnya para bintang dan juara berkelas dunia dari Tanah Air.

Perubahan utama pada Turnamen Free Fire Esports 2022 Fall ini adalah penambahan jumlah round pertandingan dari sebelumnya 6 Round menjadi 8 Round (Best-of-Eight). Terdapat 4 maps yang digunakan, yaitu Bermuda (Round 1&5), Kalahari (Round 2&6), Purgatory (Round 3&7), dan Alpine (Round 4&8).

Selain itu, para pemain di kompetisi FFIM 2022 Fall juga akan mendapatkan penantang baru dari 12 tim dari Free Fire Master League Ladies Series yang baru saja selesai digelar.

Free Fire Master League Season VI Divisi 1

Kompetisi kelas profesional teratas Free Fire di Indonesia ini akan dilakukan dengan format liga yang mempertemukan 12 tim teratas FFML Season V Divisi 1, tiga tim teratas FFML Season V Divisi 2, dan tiga tim teratas dari Divisi Qualifier.

Total 18 tim ini dibagi kedalam tiga grup yang terdiri dari enam tim dan berkompetisi sepanjang empat pekan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sepanjang 2 September-25 September 2022. Secara total, masing-masing tim akan memainkan 48 pertandingan.

FFML Season VI Divisi 1 bukanlah kompetisi biasa karena kompetisi ini akan menjadi ajang pembuktian para juara. Pasalnya, kompetisi ini menghadirkan tiga tim kelas berat bertitel juara, yaitu EVOS DIVINE (Juara FFML Season V Divisi 1), ECHO ESPORTS (Juara FFIM 2022 Spring), dan RRQ KAZU (Peraih Medali Emas Free Fire di SEA Games 2021). Memiliki status juara, masing-masing tim akan menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk meraih titel sebagai juara tunggal di kompetisi ini.

Tak hanya tiga tim di atas, FFML Season VI Divisi 1 juga masih memiliki 15 tim lain yang siap menantang para juara. Adapun, 15 tim yang siap memberikan perlawanan sengit di kompetisi ini adalah AURA IGNITE, DG ESPORTS, DRAGON PHOENIX, FIRST RAIDERS ECLIPSE, GALAXIO CORVUS, GPX ACHILES, G ARSY APHRODITE, ISLAND OF GODS, KINGS ESPORTS, MBR EPSILON, ONIC OLYMPUS, REBELLION TABOR, SES ALFAINK, TANGCITY ESPORTS, dan VOIN ORDINARY.

Seluruh tim tersebut siap mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memperebutkan gelar juara FFML Season VI Divisi 1 serta total prize pool senilai Rp1,2 miliar.

Tak hanya itu, pemuncak klasemen di akhir kompetisi ini juga akan mengamankan kursi sebagai salah satu perwakilan Indonesia di turnamen Free Fire World Series (FFWS) yang akan datang. Final Week untuk menentukan siapa juara FFML 2022 Season VI Divisi 1 yang akan dilaksanakan pada 23 September-25 September 2022

Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall

Sebagai kompetisi yang inklusif, FFIM 2022 Fall diawali dengan tahapan Online Qualifier yang bisa diikuti oleh seluruh pemain Free Fire di Indonesia. Sebanyak 93 tim teratas kemudian akan bertarung kembali dalam babak Quarter Finals bersama dengan enam tim terbawah dari FFML Season VI Divisi 2 dan 9 tim dari FFML Ladies Series. Pada tahap ini seluruh tim terbagi ke dalam 9 grup yang terdiri masing-masing dari 12 tim dalam format liga.

Sebanyak 18 tim teratas dari tahap Quarter Finals kemudian akan memasuki babak Group Finals yang akan digelar pada 30 September-2 Oktober 2022. Tim-tim tersebut akan bertemu dengan enam tim terbawah dari FFML Season VI Divisi 1, dan peringkat 4-12 dari FFML Season VI Divisi 2. Tak hanya itu, mereka juga akan berhadapan dengan tiga tim teratas dari FFML Ladies Series. Dengan demikian, akan ada 36 tim yang berlaga di babak ini.

Sebanyak empat tim teratas dari tahapan ini akan melenggang ke babak Play-ins pada 15 Oktober 2022 dan bertemu dengan delapan tim lain dari peringkat 7-12 FFML Season VI Divisi 1, dan peringkat 1-3 FFML Season VI Divisi 2. Sebanyak tujuh tim teratas kemudian akan melaju ke babak Grand Finals pada 23 Oktober 2022 dan melawan lima tim dari peringkat 2 hingga peringkat 6 FFML Season VI Divisi 1.

Pemenang dari babak Grand Finals akan mendapatkan gelar juara Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall dan hadiah dengan nilai total Rp800 juta. Selain itu, sang juara juga akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki tahapan play-ins menuju turnamen FFWS yang akan datang. Jika berhasil melewati tahapan tersebut, maka tim tersebut akan mendampingi juara FFML Season VI Divisi 1 di turnamen internasional tersebut.

Rangkaian Turnamen Free Fire Esports 2022 diharapkan dapat menghadirkan kompetisi dengan intensitas level tinggi yang terus memotivasi para pemain untuk menembus batas kemampuan mereka, terus mengembangkan permainan, dan membuktikan diri sebagai yang terbaik.

Ayo tonton dan ikuti setiap pertandingan Free Fire Esports 2022 dan jadilah saksi lahirnya juara Free Fire berkelas dunia dari Indonesia yang siap menunjukkan kualitasnya di panggung internasional.

Siaran pertandingan Free Fire Master League Season VI Divisi 1 Powered by Choki Choki, Sponsored by KFC dan Sukro, Official Phone Partner ROG akan ditayangkan secara Live Streaming mulai 2 September-25 September 2022, setiap Jumat, Sabtu dan Minggu di YouTube FF Esports ID.

Sementara itu, babak Group Finals hingga Grand Finals Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall akan ditayangkan pada 30 September-23 Oktober 2022. Informasi selengkapnya mengenai jadwal, rekap, dan hasil pertandingan, dapat diakses di website resmi Turnamen Garena Free Fire: https://turnamen.ff.garena.co.id/

Tonton dan dukung tim favorit kalian merebutkan titel perwakilan Indonesia serta total prize pool Rp2 miliar! Ikuti Free Fire pada Facebook, YouTube, Instagram, dan website resmi kami untuk berita terbaru.

