JAKARTA - Dugong resmi dinyatakan punah di China, mamalia yang terkait dengan manatee ini disebut-sebut telah mengilhami kisah kuno tentang putri duyung dan siren atau putri laut.

Dikutip dari BBC, Selasa (30/8/2022), hanya tiga orang yang disurvei dari komunitas pesisir di China yang melaporkan melihat dugong dalam lima tahun terakhir.

Dikenal sebagai raksasa paling lembut di lautan, perilaku dugong yang lambat dan santai kemungkinan membuatnya rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan dan kecelakaan pelayaran.

Dugong ini kemungkinan masih ada di tempat lain di dunia, tetapi menghadapi ancaman serupa.

"Kemungkinan hilangnya dugong di China adalah kerugian yang menghancurkan,” terang Prof Samuel Turvey, dari Zoological Society of London (ZSL), yang ikut menulis studi penelitian.

Para ilmuwan di ZSL dan Chinese Academy of Science meninjau semua data sejarah di mana dugong sebelumnya ditemukan di China. Mereka menemukan tidak ada penampakan yang diverifikasi oleh para ilmuwan sejak 2000.

Selain itu, para peneliti telah beralih mewawancarai 788 anggota masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang diidentifikasi, untuk menentukan kapan masyarakat setempat terakhir melihatnya.

Rata-rata, warga melaporkan tidak pernah melihat dugong selama 23 tahun. Hanya tiga orang yang pernah melihat satu dalam lima tahun terakhir.

Hal ini, membuat para peneliti menyatakan dugong telah punah secara fungsional.

Prof Turvey mengatakan, kepunahannya di China harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung duyung - termasuk Australia dan Afrika Timur.

Dia menyebut hal ini sebagai "pengingat serius bahwa kepunahan dapat terjadi sebelum tindakan konservasi yang efektif dikembangkan".

Sementara itu, Heidi Ma, peneliti postdoctoral di ZSL, mengatakan kepada BBC penemuan ini berarti dugong tidak lagi bisa menopang kelanjutan dirinya sendiri.

Baca Juga: Kementan Salurkan Bantuan bagi Peternak Terdampak PMK di Bali

Dugong adalah karakter laut yang unik. Dengan berat hampir setengah ton, ini adalah satu-satunya mamalia laut vegetarian.

Mirip dalam penampilan dan perilaku dengan manatee, tetapi dibedakan oleh ekornya yang seperti paus, sifatnya yang lembut - tampaknya jinak - telah membuat beberapa orang percaya bahwa itu mengilhami kisah pelaut kuno tentang putri duyung.

Sayangnya, habitatnya yang dekat dengan pantai di China membuatnya rentan terhadap pemburu di abad ke-20 yang mencari hewan itu untuk kulit, tulang, dan dagingnya.

Setelah penurunan populasi yang mencolok, dugong diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi kunci nasional tingkat satu oleh Dewan Negara China pada 1988.

Tetapi para peneliti percaya bahwa perusakan habitatnya yang berkelanjutan - termasuk kurangnya padang lamun untuk pakan - telah menyebabkan "kehancuran populasi yang cepat".

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa 7% habitat lamun hilang secara global setiap tahun karena polusi industri dan pertanian, pembangunan pesisir, penangkapan ikan yang tidak diatur, dan perubahan iklim.

Spesies ini ditemukan di 37 wilayah tropis lainnya di dunia - khususnya perairan pantai dangkal di Samudra Pasifik India dan barat - tetapi diklasifikasikan sebagai "rentan" dalam daftar merah jenis terancam punah oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Negara-negara saat ini bertemu di New York untuk menandatangani perjanjian laut PBB baru yang akan menempatkan 30% lautan dunia di kawasan lindung.

"Dugong adalah contoh menyedihkan dari apa yang terjadi pada lingkungan laut di mana ada peningkatan perambahan aktivitas manusia,” ujar Kristina Gjerde, penasihat kebijakan laut lepas untuk IUCN, kepada BBC.