JAKARTA - Ada lima skenario kiamat menurut para ahli yang menarik untuk dibahas. Kiamat diyakini sebagai sebuah bencana alam yang sangat besar dan mampu menghancurkan Bumi.

Kabar mengenai kiamat sudah sejak dahulu tertulis di kitab suci umat muslim. Bukan hanya itu saja, para ahli juga sepakat jika suatu saat alam semesta bisa mengalami kehancuran. Kiamat yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak cara.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah lima skenario kiamat menurut para ahli, apa saja?

1. Adanya pemanasan global

Sebuah penelitian yang diterbitkan Proceedings of the National Academy of Science mengungkapkan sebuah pendapat jika manusia harus bersiap mengambil skenario terburuk dari pemanasan global.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Studi Risiko Eksistensial di Inggris mengatakan jika pemanasan global memiliki peran besar dari peristiwa kepunahan massal.

Para ahli juga memprediksi kemungkinan atmosfer bumi yang akan meningkat suhunya beberapa derajat dalam beberapa waktu kedepan.

2. Karena hantaman asteroid

Seperti yang diketahui, pada masa lalu terjadi sebuah hantaman asteroid ke bumi yang menyebabkan kehancuran dinosaurus. Kejadian tersebut bukan tidak mungkin bisa terjadi kembali.

Para ahli juga meyakini akan hal tersebut. Terlebih asteroid merupakan salah satu benda langit yang berukuran sangat besar dan memiliki bentuk tidak beraturan.

Para ahli pun mengkhawatirkan jika pecahan asteroid bisa menutup matahari hingga berbulan-bulan dan menyebabkan dampak berkepanjangan.

3. Lubang hitam atau black hole Black hole atau lubang hitam dengan ukuran raksasa telah ditemukan di antariksa. Para ahli meyakini jika lubang tersebut kian membesar dari waktu ke waktu dan memakan benda-benda langit setiap detiknya. Lubang hitam yang diberi nama J1144 ini memiliki massa 2,6 miliar kali dari massa mahatari dan membutuhkan waktu kurang lebih 7 milliar untuk melahap bumi. 4. Letusan supervolcanic Sebuah letusan supervolcanic diprediksi bisa menghancurkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Ahli vulkanologi mempercayai jika letusan dari supervolcanic terjadi setiap 17.0000 tahun sekali dan kekuatannya bisa menghancurkan 400 km kubik materi. 5. Bumi yang berhenti berputar Bumi yang kini kita pijak selalu berputar pada porosnya selama 23 jam, 56 menit, dan 4,09053 detik. Jika bumi tiba-tiba berhenti dan tidak berputar lagi maka akan menyebabkan semua yang ada di dalam bumi bertabrakan dengan kecepatan yang fantastis. Demikian pembahasan tentang lima cara kiamat menurut para ahli, semoga bermanfaat.