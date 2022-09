JAKARTA - Terdapat empat ide model transportasi masa depan yang futuristik, mengingat kemajuan teknologi semakin pesat dan canggih, bukan tidak mungkin konsepnya bakal terwujud di dunia nyata.

Diketahui, hampir semua aspek kehidupan terbantu dengan adanya teknologi modern. Adapun sejumlah pihak memiliki inovasi baru untuk mempermudah manusia di masa depan, salah satunya di bidang transportasi.

Dilansir dari kanal YouTube iNews Variety Show, Kamis (1/9/2022), berikut empat ide model transportasi masa depan yang futuristik.

1. Hyperloop

Transportasi darat yang canggih dan sedang dikembangkan oleh sejumlah perusahaan. Hyperloop ini sangat dibutuhkan manusia di masa depan untuk mempersingkat waktu dalam perjalanan antar kota yang jauh.

Bentuk dari Hyperloop seperti pod terapung dalam tabung raksasa, baik di atas maupun di bawah tanah dengan kecepatan hingga 750 mil perjam.

Teknologi Hyperloop ini dikembangkan oleh pendiri Tesla, Elon Musk, dengan menghidupkan kembali konsep Hyperloop Alpha pada tahun 2013 silam.

Elon Musk menguraikan layanan yang beroperasi antara Los Angeles dan San Francisco, yang akan lebih murah dan lebih cepat daripada kereta api saat ini, dapat ditempuh selama 45 menit saja.

Ia juga berpendapat bahwa Hyperloop miliknya bisa lebih aman, cepat, tejangkau, tahan cuaca, bertenaga sendiri, dan tidak terlalu mengganggu orang yang tinggal di sepanjang rute.

2. Median AMB

Inovasi emergency ambulans ini merupakan konsep desain teknologi untuk kompetisi Red Dot Award tahun 2018. Mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mengakibatkan cedera serius sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ambulans sampai di lokasi.

Dengan adanya inovasi tranportasi Median AMB Vehicle ini, memungkinkan ambulans tiba dengan cepat tanpa henti agar tidak ketinggalan menit yang paling krusial. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, ruang kosong disiapkan sebagai jalur khusus median jalan raya.

Terlepas dari lalu lintas, ambulans dapat dengan cepat mencapai lokasi kecelakaan untuk tugas penyelamatan. Median AMB kembali ke pintu tol dan memindahkan pasien ke ambulans yang menunggu. Adanya sistem ini, pasien dapat sampai di rumah sakit lebih cepat daripada ambulans saat ini.

Baca Juga: Rehabilitasi Jadi Solusi Cermat untuk Sembuhkan Ketergantungan Narkoba

3. Pop Up

Salah satu tranportasi masa depan berupa mobil terbang dari perusahaan asal Perancis, Airbus. Perusahaan ini memperkenalkan mobil terbang yang dikembangkan bernama Pop.Up dengan dimensi panjang 2.6 meter, tinggi 1.4 meter, dan lebar 1.5 meter.

Material Pop Up berbahan karbon monocoque berbentuk kapsul dengan memiliki tiga bagian, yaitu ruang penumpang yang diisi maksimal dua orang. Lalu, ada modul darat yang dilengkapi roda dan baling-baling seperti helikopter yang dapat digunakan baik di darat maupun udara.

Pop Up ini transportasi bertenaga baterai yang ramah lingkungan, hanya diisi selama 15 menit bisa melaju hingga 130 kilometer dengan kecepatan maksimal 100 kilometer per jam. Penerbangan pertama Pop Up dilakukan pada tahun 2018.

4. Gyroscopic

Transportasi canggih di masa depan yang dikembangkan di Turki oleh perusahaan Dahir Insaat bernama Gyroscopic. Ide brilian ini akan menggantikan bus di masa depan, berbentuk cakram dengan roda dan dapat mengangkut banyak penumpang.

Transportasi ini memiliki potensi besar sebagai angkutan ramah lingkungan dan ekonomis. Energi yang digunakan pun didapatkan dari matahari oleh panel surya yang dipasang di atap Gyroscopic tersebut.

Demikian pembahasan mengenai empat ide model transportasi masa depan yang futuristik, semoga bermanfaat.