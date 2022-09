JAKARTA - Ada alasan kenapa data sangat penting untuk diamankan, para peretas (hacker) tentu bakal mendapatkan keuntungan jika berhasil mendapatkan.

"Data is the new oil, di mana data mempunyai nilai ekonomis, bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak di era ekonomi digital saat ini," kata Leader and President Director IBM Indonesia, Andrian Purnama, kepada Okezone dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Andrian mengatakan, sekumpulan data bisa dianalisis sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang meningkatkan daya saing perusahaan atau negara.

Dengan demikian, ujarnya, keuntungan finansial bisa didapatkan ketika hacker mendapatkan data masyarakat karena adanya pihak yang mau membeli.

"Contoh, jika sebuah organisasi terkena serangan ransomware, maka tebusan yang diminta penjahat siber harus dibayarkan agar data bisa kembali," terang Andrian.

Sayangnya, menurut dia, banyak organisasi tidak memiliki anggaran untuk membayar tebusan dan memilih melakukan pemulihan.

Namun, masalah tidak berhenti sampai di sini, karena jika ransomware sudah ada sejak beberapa bulan sebelumnya dan ketika data bulan lalu di-restore, maka ransomware akan kembali aktif.

"Pada akhirnya, ada perusahaan yang membayar tebusan agar data pulih karena usaha restore tersebut gagal," imbuh dia.

Contoh lain adalah bagaimana data pengguna jaringan telepon (jenis perangkat, cara pembayaran, aplikasi yang ada di perangkat, dan lain sebagainya) memiliki potensi dibeli oleh perusahaan pinjaman online, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peringkat kredit seseorang atau suatu kelompok tertentu.

(amj)