JAKARTA - Ada lima game di Nintendo Switch 2022 yang dinilai masuk kategori terbaik untuk periode 2022. Judul Animal Ceossing merupakan salah satunya.

Nintendo Switch adalah konsol paling unik yang pernah ada. Ia bisa dioperasikan sebagai perangkat genggam atau dengan meja penyangga bawaan, bahkan bisa terhubung ke TV, perangkat ini benar-benar serbaguna.

Industri game Jepang telah menyumbangkan mahakarya artistik yang menakjubkan selama bertahun-tahun. Game mereka telah hadir ke dunia melalui banyak platform.

Namun, tidak ada yang menandingi besarnya pencapaian Nintendo Switch sejak pertama kali dirilis.

Guna membantu Anda memutuskan judul mana yang harus dimiliki dan memandu Anda ke judul yang mungkin cocok dengan preferensi game Anda, ada lima game yang bisa dipertimbangkan

Berikut rekomendasi lima game Nintendo Switch terbaik 2022, sebagaimana dirangkum dari CNET, Selasa (6/9/2022).

1. Legenda Zelda: Breath of the Wild

Sebagai salah satu judul paling populer di kalangan komunitas game Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild muncul sebagai game Switch terbaik.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild adalah mahakarya yang menghapus genre open-world ke elemen intinya dan menulis ulang DNA-nya untuk menghadirkan model petualangan sendiri.

2. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey adalah game Nintendo yang melanjutkan semangat The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Semua yang Anda ketahui tentang Mario telah diciptakan kembali.

3. Pokomon Legend: Arceus Bayangkan Breath of the Wild disilangkan dengan Pokémon dan itu cukup menabjubkan. Pokémon Legend: Arceus Ini adalah game Pokémon dengan genre open-world pertama yang memenuhi keinginan banyak penggemar. 4. Animal Crossing: New Horizon Animal Crossing: New Horizons adalah gim yang bisa Anda mainkan untuk menghilangkan stres setelah pulang dari kerja seharian. Game ini keluar secara eksklusif untuk platform Nintendo Switch pada tahun 2020. 5. Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise mungkin adalah game berburu monstes yang paling mudah dimainkan. Ini juga sangat bagus. Dan saat ini, game tersebut hanya tersedia di Nintendo Switch. Itulah lima rekomendasi game Nintendo Switch terbaik 2022 yang bisa Anda coba. Semoga bermanfaat.