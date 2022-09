JAKARTA - Salah satu bentuk keseriusan MNC Digital Entertainment (MDE) dalam menyediakan media hiburan yang lengkap untuk masyarakat, yaitu melalui anak perusahaannya PT Esports Star Indonesia (ESI) yang bergerak dalam industry game dengan mencakup beberapa aspek seperti in-game house production, game publisher, talent management, dan esports competition.

Sebagai in-game house production, PT ESI sudah merilis 2 game yang cukup sukses menarik minat dan perhatian masyarakat yaitu game Kiko Run dan Lola Bakery.

Kedua game tersebut diadaptasi dari serial animasi andalan MNC Animation yang juga merupakan anak perusahaan MDE. Melalui kesuksesan tersebut, PT ESI kini mulai fokus untuk menyediakan lebih banyak lagi genre permainan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas dari berbagai macam platform.

Saat ini, PT ESI melalui kontrak Kerjasama dengan salah satu game developer asal Korea Selatan yaitu Sugar Works akan merilis game terbaru yang diberi nama Fight of Legends.

Namun, sebelum perilisan resminya pada akhir tahun 2022 ini, PT ESI akan melakukan Focus Group Test (FGT) terlebih dahulu demi memastikan dan meningkatkan kualitas game Fight of Legends sudah siap menghibur masyarakat luas.

FGT yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 di MNC Studios, Kebon Jeruk, mengundang beberapa tim Media serta influencer game untuk ikut serta dalam melakukan test.

Tidak hanya sekadar melakukan test dengan bermain game Fight of Legends, tetapi juga para tamu undangan diharapkan dapat memberikan feedback yang sifatnya membangun demi peningkatan kualitas game.

"Posisi dominan MNC Group, akan memberikan keuntungan besar bagi PT ESI dan SugarWorks dalam mempromosikan game ini, serta memungkinkan kami untuk merilis game ini secara cepat dan tepat dalam skala besar dengan peluncuran fitur yang diharapkan di dalam industri game saat ini." tutur Ibu Valencia Tanoesoedibjo selaku CEO PT ESI.

Tentunya besar harapan untuk tahap FGT yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 kemarin dapat menjadi salah satu ladang pembelajaran untuk PT ESI guna meningkatkan kualitas game Fight of Legends berdasarkan feedback yang telah diberikan.

Besar harapan agar kelak game Fight of Legends juga dapat diterima oleh masyarakat dan meraih kesuksesannya tidak hanya di pasar Indonesia tetapi juga secara global.

Game Overview

Fight of Legends adalah sebuah action game 5v5 yang di mana permainan ini berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainan ini.

(amj)