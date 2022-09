JAKARTA - Kabar wafatnya Ratu Elizabeth II mendapatkan respons yang massif dari warganet, tagar QueenElizabeth di Twitter pun menggema.

Pantauan Okezone, tweet dengan #QueenElizabeth telah menyentuh angka lebih dari 1,31 juta kicauan, dan kemungkinan bakal terus bertambah.

Tidak sedikit warganet yang mengucapkan belasungkawa atas kepergian Ratu Inggris, hingga mendoakan mendiang tenang di alam yang baru.

BACA JUGA:KPU Bantah 105 Juta Data Warga Bocor dan Bakal Usut Pelakunya

"Rest In Peace Queen, terbang indah bersama pangeranmu ya, 'London Bridge is Down' #QueenElizabeth," cuit @taeehvb***.

"Semoga Queen tenang di sana dan amal serta ibadahnya diterima oleh Tuhan #QueenElizabeth," tweet @Zoey***.

Sebelumnya, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis 8 Agustus 2022.

BACA JUGA:Respons Kominfo Pasca Dibilang Berhenti Jadi Idiot oleh Hacker

Sebelum meninggal, kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II menurun dalam beberapa bulan terakhir.

"Ratu meninggal dengan damai di Balmoral sore ini," tulis istana Buckingham dalam pernyataan resmi dilansir Reuters.

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi terkait penyebab kematian Ratu Elizabeth II.

(amj)