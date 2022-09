JAKARTA - Ingat elektronik, ingat Sharp! Sejak dahulu, produk Sharp telah menjadi merek elektronik kepercayaan keluarga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perusahaan asal Jepang yang berdiri pada 1912 ini memang telah menghasilkan produk-produk elektronik yang berkualitas.

Kini, Sharp resmi hadir di AladinMall by Mister Aladin. Pastinya, kini Aladiners bisa memiliki beragam produk Sharp dengan harga super hemat, plus bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia.

Rekomendasi produk Sharp yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

Sharp TV Android 32 inci 2T-C32BG1I

Tv android berukuran 32 inci ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Google Assistant, Chromecast, Bluetooth, Netflix, platform android 9.0, dan masih banyak lagi. Miliki produk ini mumpung harganya hanya Rp3.380.000 saja.

Sharp New Queen Series SJ-IF50PM-DS

Sharp New Queen Series SJ-IF50PM-DS merupakan kulkas 4 pintu dengan kapasitas 472 liter yang juga dilengkapi dengan LED Lamp. Dengan kapasitas yang besar, memudahkan Anda dalam menyimpan makanan sebanyak yang Anda mau. Miliki produk ini seharga Rp8.599.000 saja.

Sharp Car Air Purifier IG-NX2Y-B

Nikmati udara bersih dan sehat sepanjang perjalanan dengan Sharp Car Air Purifier IG-NX2Y-B. Ion-ion plasmacluster ini akan melindungi Anda dari virus, jamur, asap, dan bau tak sedap dalam kabin mobil. Miliki produk ini seharga Rp1.549.000 saja.

Sharp Electric Oven EO-28L

Sharp Electric Oven EO-28L memiliki kapasitas sebesar 28 liter, dengan daya listrik 1,500 watt. Temperaturnya juga bisa diatur hingga 250 derajat celcius yang menjadikan makanan matang sempurna. Miliki produk ini seharga Rp735.000 saja.

Dapatkan produk Sharp dengan harga yang lebih murah plus bebas ongkir ke seluruh Indonesia

Dengan hadirnya produk Sharp di AladinMall by Mister Aladin, Anda pun bisa mendapatkan produk elektronik ini dengan harga yang lebih murah. Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini dan borong produk incaran Anda segera!

Plus, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu.Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

