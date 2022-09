JAKARTA -Sony telah mengumumkan sejumlah judul game terbaru untuk PlayStation, ini diungkap lewat acara State of Play pada Selasa (13/6/2022) kemarin.

Dilansir dari Digital Trends, Sabtu (17/9/2022), game-game yang telah diumumkan itu, diketahui bakal bisa dimainkan oleh para pemain di PS4, PS5, dan PlayStation VR3.

Di State of Play bulan Juni lalu, Sony menampilkan game-game seperti Street Fighter 6, Final Fantasy XVI, dan remake Resident Evil 4.

Kali ini, State of Play yang berlangsung selama 20 menit menampilkan Tekken seri berikutnya dan trailer menarik untuk God of War: Ragnarok yang dirilis bulan November.

Berikut ini adalah dereta game baru untuk PlayStation yang diungkap selama State of Play September 2022.

1. Tekken 8

Game Tekken 8 menjadi pembuka State of Play. Ada beberapa cutscene dan gameplay yang menampilkan Jin Kazama dan Kazuya Mishima. Hal ini terlihat menarik dan memuaskan seperti sebelumnya.

Dalam postingan Blog PlayStation, Katsuhiro Harada menjelaskan bahwa konten ini diambil langsung dari mode cerita game, dan berjalan pada 50 frame per detik.

Kendati demikian, Tekken 8 belum memiliki tanggal rilis, tetapi dikonfirmasi game ini diperuntukkan pada PS5.

2. Like a Dragon: Ishin!

Rya Ga Gotoku: Ishin telah dibuat ulang dengan versi baru. Game ini sebelumnya dirilis untuk PS3 dan PS4 pada awal tahun 2010-an, tetapi tidak pernah terilis ke Amerika Utara atau Eropa karena seri Yakuza belum populer di Barat pada saat itu.

Sekarang, ia diubah dengan judul Like a Dragon: Ishin! dan menjadi game kedua dari seri set di Jepang masa lalu, kemudian dirombak total dengan Unreal Engine baru, dan dibuat ulang mirip dengan judul Kiwami sebelumnya.

Game Like a Dragon: Ishin! akan diirlis untuk PS4 dan PS5 pada Februari 2023.

3. God of War: Ragnarok

Pada akhir pertunjukan, Sony mengungkapkan bahwa pengontrol nirkabel DualSense edisi terbatas berdasarkan game God of War berikutnya. God of War: Ragnarok adalah sekuel berikutnya dalam soft reboot 2018 dari franchise God of War ikonik Sony.

Dalam trailernya, ada banyak interaksi antara Kratos, Tyr, dan Atreus, serta beberapa gameplay baru yang menampilkan musuh fantasi menakjubkan dan set piece yang akan ditemui pemain dalam permainan nanti.

Diketahui, God of War: Ragnarok akan dirilis untuk PS4 dan PS5 pada 9 November 2022.