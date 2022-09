Hari ini, pada 18 September 2022, Vision+ menandatangani kerja sama dengan Saebo Technology, yang dilakukan di Desa Duda Timur, Bukit Putung, Karangasem, Bali. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Ibu Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+, dan Bapak Sonny Kastara Dhaniswara selaku CEO Saebo Technology.

Dalam kolaborasi ini, terdapat kerja sama app-in-app antara Vision+ dan Sm@rt247, di mana konten Vision+ akan dapat diakses melalui aplikasi Sm@rt247, dan pembelian paket Vision+ Premium with Sports melalui Sm@rt247 akan mendapatkan harga spesial, dengan pembelian menggunakan BaliPay.

Di awal 2023 nanti, aplikasi Sm@rt247 akan menampilkan dua bagian dari konten Vision+, yaitu Live TV dan Movies and Series. Pada Live TV, pengguna Sm@rt247 bisa streaming channel TV pilihan mereka, sementara pada Movies and Series, pengguna bisa menikmati lebih dari 4000 jam tayang Video on Demand, mulai dari original series Vision+, film, hingga serial dari berbagai genre.

Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung berkembangnya era industri 5.0, di mana Desa Duda Timur meraih rekor muri menjadi desa pertama yang menyediakan platform digital pembayaran global, termasuk kartu debit dan kredit.

Terkait kerja sama ini, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menyebutkan, “Merupakan suatu kehormatan bagi Vision+ untuk bisa bekerja sama dengan Saebo Technology, sebuah perusahaan teknologi yang selalu aktif mendukung kemajuan teknologi di Indonesia. Dengan adanya Vision+ di aplikasi Sm@rt247, kami harap masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas kepada konten hiburan berkualitas, yang tentunya bisa diakses kapan saja dan di mana saja."

Sonny Kastara Dhaniswara selaku CEO Saebo Technology menambahkan, “Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Vision+, karena meski kami bergerak di bidang yang berbeda, kami sama-sama memberikan inovasi terus menerus untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Ke depannya, aplikasi Sm@rt247 akan terus memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat di mana pun mereka berada, baik dari segi ekonomi hingga hiburan.”

Melalui kerja sama ini, Bapak Sonny Kastara Dhaniswara juga memaparkan kepada masyarakat mengenai aplikasi Sm@rt247, mulai dari cara menggunakannya, hingga ajakan untuk mengunduhnya.

Selain penandatanganan kerja sama, Vision+ juga mengajak masyarakat untuk nobar atau nonton bareng MotoGP Aragon melalui channel SPOTV, yang dalam penayangannya bekerja sama dengan MNC Vision.

Tak hanya itu, para hadirin juga bisa menikmati penampilan musik dari Joni Agung & Double T secara live, dan mengunjungi booth Vision+ untuk merasakan langsung serunya streaming konten hiburan menggunakan aplikasi Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai _original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

