JAKARTA - Peretas (hacker) Bjorka kembali muncul ke permukaan, setelah sebelumnya sempat tenggelam lantaran sosok berinisial MAH dibekuk polisi.

Hacker yang mengungkap 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM ini, tampil kembali dengan membawa secuil pesan lewat kanal Telegramnya pada Selasa (20/9/2022) pagi.

Pesan itu, memberikan beberapa klarifikasi terkait akun media sosialnya, Bjorka mengaku telah menyiapkan kejutan besar. Ia menegaskan, itu bakal hadir dalam waktu dekat.

BACA JUGA:5 Negara yang Lebih Dahulu Punya UU PDP dari Indonesia

"There will be a surprise soon (akan ada kejutan segera)," kata Bjorka.

Namun, ini bukanlah yang pertama. Bjorka juga sudah beberapa kali melontarkan celotehan dengan nada serupa, yang terbaru ditujukan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Sepertinya, hal ini merupakan respons atas pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa aksinya tidak berbahaya. Hacker yang sempat mengaku bermarkas di Polandia itu, meminta untuk menunggu tanggal mainnya.

"Just wait for the time (tunggu saja waktunya)," kata Bjorka kepada Mahfud MD.

Sebelumnya, Bjorka pernah berjanji akan mengungkap data-data penting milik perusahaan minyak Indonesia, Pertamina. Selain itu juga pernah mengancam akan membocorkan dokumen rahasia milik Presiden Jokowi.

Yang jelas saat ini Bjorka lebih sering berkicau di media sosial. Terakhir, Bjorka sibuk mengurusi akun media sosialnya yang di suspend sambil memberikan klarifikasi bahwa tidak ada akun Twitter lain yang digunakan olehnya selain akun @bjorkanesian.

"Since my last twitter account (@bjorkanesian) was suspended, until now, i don't have any twitter account. so if there is an account that uses my name, then it is a fake account (sejak akun Twitter terakhir saya @bjorkanesian ditangguhkan, sampai sekarang saya tidak memiliki akun Twitter. Jadi jika ada akun yang memakai nama saya, maka itu akun palsu)" ujar Bjorka.

"I've never had an instagram or tiktok account or made any stupid videos. Curently, the only communication channels i use only telegram and breaached.to (saya tidak pernah memiliki akun Instagram atau TikTok atau membuat video bodoh apa pun. Saat ini satu-satunya saluran komunikasi yang saya gunakan hanya Telegram dan Breached.to)," lanjutnya.

(amj)