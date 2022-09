JAKARTA - Hacker Bjorka sempat menggemparkan Indonesia dengan ancaman akan membocorkan data-data penting Negara hingga tokoh-tokoh ternama.

Namun, setelah semakin banyak diperbincangkan, akun twitter Bjorka ditangguhkan dan berita tentang Bjorka pun perlahan tenggelam.

Baru-baru ini, Bjorka kembali menebar teror. Kali ini bukan perihal ancaman akan membocorkan data, melainkan menyindir akun-akun palsu di media sosial seperti Instagram. Twitter dan TikTok yang mencatut namanya.

Selain itu, Bjorka juga menyebut bahwa akan memberikan kejutan selanjutnya.

Untuk menghindari pencatutan nama, Bjorka kerap memberi patokan dari keaslian akunnya, dengan memberikan tangkapan layar profil di BreachForum.

Saat ini, peretas yang dikenal dengan foto wajah abstrak tersebut hanya menaruh link twitter resmi mereka yang telah ditangguhkan, yakni @bjorkanesian dan kanal telegram https://bjork.ai.

Melalui grup telegram, Bjorka mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki aku media selain chanel telegram. Jadi, apabila terdapat akun yang mencatut namanya, bisa dipastikan merupakan akun palsu.

"Sejak akun Twitter terakhir saya @bjorkanesian ditangguhkan, sampai sekarang saya tidak memiliki akun Twitter. Jadi jika ada akun yang memakai nama saya, maka itu akun palsu," tulis Bjorka lewat grup Telegram.

Lebih lanjut, Bjorka menuliskan bahwa pihaknya juga tidak membuat video bodoh.

"Saya tidak pernah memiliki akun Instagram atau Tiktok atau membuat video bodoh" tambahnya.

Kemudian, Bjorka juga menegaskan, kini chanel Telegram merupakan satu-satunya saluran komunikasi yang digunakan.

"Saat ini satu-satunya saluran komunikasi yang saya gunakan hanya Telegram dan Breached.to," jelas Hacker yang diduga berasal dari Polandia tersebut.

Menariknya, Hacker yang sudah membuat heboh seantero Tanah Air itu juga mengaku bahwa akan menyiapkan kejutan.

"There will be a surprise soon," jelas Bjorka.