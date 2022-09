JAKARTA - Bagi Anda pengguna baru iPhone, tentu akan menemukan banyak hal baru ketika mengakses perangkat dengan Sistem Operasi (OS) iOS.

Ada serangkaian tips menarik untuk menghindari kesalahan dalam pengoperasiannya. Meskipun penggunaan iPhone mirip dengan smartphone lain, iOS memiliki beberapa ciri khas.

Dilansir dari SlashGear, Senin (26/9/2022), berikut lima kesalahan yang wajib Anda hindari sebagai pengguna baru iPhone.

1. Mengabaikan Tombol Bisu

Banyak pengguna baru yang tidak memperhatikan fitur teratas ini. Tombol bisu pada iPhone memungkinkan Anda dengan cepat membungkam suara notifikasi dan nada dering dalam satu gerakan.

Tombol yang terletak di sisi kiri atas tepat di atas tombol volume, yang berbentuk seperti saklar yang bisa digeser naik-turun. Fungsinya adalah untuk mengganti fitur peringatan dari mode dering ke senyap, atau sebaliknya.

Anda tentu saja dapat mengubah seberapa keras suara notifikasi secara default dengan menuju ke Settings > Sounds & Haptics. Penggeser "Nada Dering dan Volume Peringatan" akan mengubahnya secara umum.

Jika Anda ingin mengubah volume peringatan secara konstan, Anda dapat mengaktifkan opsi Ubah dengan Tombol. Dengan mengaktifkannya, Anda dapat mengubah volume peringatan saat tidak ada audio yang diputar secara aktif dengan menggunakan tombol volume iPhone Anda.

2. Memaksimalkan Penyimpanan iCloud

iCloud pada dasarnya adalah tulang punggung iPhone Anda. Di situlah semua foto, pesan, data aplikasi, dan lainnya disimpan. Selain itu, iCloud mencadangkan iPhone Anda setiap malam saat Anda terhubung dan terhubung ke Wi-Fi. Informasi penting seperti data Kesehatan, Dompet Digital, dan kata sandi Anda disimpan dengan aman terenkripsi.

Selain itu, iCloud juga dapat digunakan sebagai layanan penyimpanan sederhana seperti Google Drive atau Dropbox, sehingga Anda dapat menyimpan hampir semua file yang Anda inginkan di iCloud.

Namun, perlu Anda ketahui juga bahwa Apple hanya memberi penyimpanan iCloud 5GB secara gratis. Jadi apabila Anda ingin lebih banyak penyimpanan, Anda mungkin harus mendaftar ke paket berbayar agar penyimpanan iCloud maksimal.

3. Atur Find My

Pengguna iPhone baru, jangan mengabaikan penggunaan Find My sepenuhnya. Khususnya dengan iOS 15 atau lebih baru, Find My dapat melacak iPhone 11 atau model yang lebih baru selama beberapa jam setelah baterai habis.

Fitur ini tetap berfungsi bahkan jika iPhone Anda tidak terhubung ke internet atau koneksi Wi-Fi selama perangkat Apple lain berada di dekatnya dan terhubung ke internet.

Jika Find My belum diaktifkan di iPhone Anda, buka Pengaturan > [Nama Anda] > Find My > Find My iPhone, dan aktifkan Find My. Anda juga ingin memastikan Temukan jaringan Saya diaktifkan di menu pengaturan yang sama.

Lalu, Kirim Lokasi Terakhir adalah fitur opsional yang memungkinkan Apple melakukan ping ke jaringan Find My secara lebih konsisten saat baterai iPhone Anda hampir habis.

Seperti yang ditetapkan oleh Apple , Find My juga mengaktifkan apa yang disebut perusahaan sebagai Kunci Aktivasi. Fitur ini mencegah pencuri untuk dapat mengembalikan iPhone Anda ke setelan pabrik dan mengaturnya kembali tanpa ID Apple dan kata sandi Anda.

Pencuri juga tidak akan dapat mematikan Find My tanpa ID Apple dan kata sandi Anda, membuatnya dapat dilacak bahkan jika mereka mencoba dan mengatur ulang iPhone Anda.

4. Membeli Aksesoris yang Salah

Bagi Anda pengguna iPhone 12 atau di atasnya, ponsel Anda tentu memiliki MagSafe. Anda mungkin pernah mendengarnya. MagSafe memungkinkan Anda memasang aksesori seperti pengisi daya ke iPhone Anda.

Fitur ini, bekerja dengan menggunakan cincin magnet melingkar yang terpasang di iPhone dan aksesori yang kompatibel dengan MagSafe. Kesalahan pertama yang wajib dihindari adalah membeli kasing yang tidak kompatibel dengan MagSafe.

Karena MagSafe dirancang dengan mempertimbangkan magnet, kasing yang tidak memiliki set magnet di dalamnya berarti Anda tidak akan dapat menggunakan aksesori MagSafe sama sekali tanpa harus melepas casing.

Selain MagSafe, Anda juga perlu memperhatikan aksesori Lightning. Apple memiliki apa yang disebutnya program Made For iPhone (MFi) , yang mengesahkan produk untuk bekerja dengan iPhone, iPad yang mendukung Lightning, dan aksesori Lightning seperti MagSafe Battery Pack dan AirPods.

Aksesori MFi menjamin kompatibilitas dengan iPhone Anda dan memastikan baterai Anda tidak terbakar. Membeli pengisi daya yang tidak bersertifikat, terutama dari merek yang tidak dikenal, dapat mengakibatkan kerusakan yang parah pada iPhone Anda.

5. Menyetujui Setiap Persetujuan Akses dari Aplikasi

Apple sangat memperhatikan privasi, saat pertama kali mengunduh aplikasi atau membuka aplikasi untuk pertama kalinya, Anda mungkin dibombardir dengan peringatan pop-up yang meminta izin untuk melakukan berbagai hal.

Yang tidak boleh Anda lakukan adalah mengatakan oke untuk semua peringatan hanya untuk melewatinya. Anda juga tidak boleh melakukan spam, ketuk Jangan Izinkan.

Itulah lima kesalahan yang wajib Anda hindari sebagai pengguna baru iPhone, semoga bisa membantu.