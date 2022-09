JAKARTA - SES Alfaink resmi dinobatkan sebagai raja baru Free Fire esports Indonesia usai memenangi Free Fire Master League (FFML) Season VI Divisi 1. Tampil agresif sepanjang kompetisi, tim ini berhasil memutus kutukan ‘langganan Runner-Up’ dan menjadi juara dengan total 818 poin.

Sebagai juara, SES Alfaink mendapatkan total hadiah sebesar Rp525 juta serta berhak mewakili Indonesia di ajang Free Fire World Series (FFWS) 2022 di Bangkok pada November 2022 mendatang.

Tim yang diasuh oleh Coach Salman "MANTED" Alfa Risiy memastikan Gelar juara FFML Season VI Divisi 1 usai para pesaing mereka gagal mengejar ketertinggalan di Final Week Day 3 di mana mereka tidak bermain.

Mengandalkan susunan roster yang terdiri dari Jonathan ‘JOJOOO’, Irgi ‘GEDAY’ Ramdani’, Rayandra ‘REYYY’ Eka, Muhammad ‘BARA’ Akbar, Irwan ‘ATREO’ Adhari, dan EDIH ini berhasil meraup 185 poin pada Final Week Day 1 dan Day 2. Dengan total 818 poin, SES Alfaink berhasil mengamankan posisi puncak dari kejaran EVOS Divine di posisi kedua dengan 737 poin dan Dragon Phoenix di posisi ketiga dengan 714 poin.

“Kemenangan ini terasa sangat spesial sekaligus sureal bagi kami karena kami akhirnya bisa menyudahi musim ini dengan gelar juara dan menyudahi predikat Runner-up di ajang kompetisi tertinggi esports Free Fire di Indonesia. Menjadi juara FFML Season VI Divisi 1 juga merupakan hasil dari kerja keras kami, jauh sebelum musim ini dimulai. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa memang hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha,” ujar Coach SES Alfaink, Salman "MANTED" Alfa Risiy.

SES Alfaink Jadi Raja Baru Free Fire Esports Indonesia. (Foto: Garena)





Pemain SES Alfaink, Rayandra ‘REYYY’ Eka menambahkan, “kemenangan ini sangat berarti bagi saya pribadi dan SES Alfaink. Meski begitu, bagi kami kemenangan ini bukanlah babak akhir, melainkan awal dari perjalanan kami menuju FFWS 2022 Bangkok. Kami akan bekerja lebih keras lagi dan tentunya selalu berdoa agar terus bisa melangkah lebih baik lagi. Kemenangan ini adalah langkah awal kami untuk membanggakan Indonesia di kejuaran dunia.”

Tidak hanya menahbiskan diri sebagai raja baru Free Fire Esports Indonesia, SES Alfaink juga mendapatkan penghargaan lain di kategori individu. SESREYYY berhasil mendapatkan penghargaan The Predator dengan total 144 kills sepanjang kompetisi FFML Season VI Divisi 1. SESREYYY mengungguli para pemain andalan lainnya, seperti Abdullah ‘MAAL’ Hasibuan dari Dragon Phoenix serta The Predator musim lalu, Abi ‘BION’ Faisal dari EVOS Divine.

Berkat performa apik ini, SES Alfaink juga tercatat sebagai tim dengan total kill terbanyak (432 kills), Damage tertinggi (264,263), Assist terbanyak (304 assists), dan Headshot terbanyak (285 Headshot) sepanjang kompetisi ini.

Jangan Lupa Masih Ada FFIM 2022 Fall!

Free Fire Master League Season VI Divisi 1, Powered by Choki Choki, Sponsored by KFC dan Sukro, serta ROG Phone sebagai Official Phone Partner sudah usai dengan SES Alfaink menjadi juara. Meski begitu, rangkaian Free Fire Esports 2022 Fall masih belum usai dan akan berlanjut ke Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall. Tim-tim jebolan FFML Season Divisi 1 masih akan bertanding dan memiliki peluang untuk mendampingi SES Alfaink di FFWS 2022 Bangkok pada November 2022.

Peringkat 13-18 FFML Season VI Divisi 1 akan masuk di babak Group Finals pada 30 September-2 Oktober 2022 dan bertemu dengan 18 tim teratas dari tahap Open Qualifiers FFIM 2022 Fall. Selain itu, mereka juga akan bertemu dengan bertemu dengan enam tim peringkat 4-12 dari FFML Season VI Divisi 2, dan tiga tim teratas dari FFML Ladies Series. Dengan demikian, babak ini akan diramaikan oleh 36 tim. Hanya tiga tim teratas dari babak ini yang akan masuk ke babak Play-ins.

Di babak Play-ins pada 15 Oktober 2022 empat tim tersebut akan dan bertemu dengan enam tim dari posisi 7-12 FFML Season VI Divisi 1, dan peringkat 1-3 FFML Season VI Divisi 2. Sebanyak tujuh tim teratas dari babak Play-ins akan melawan lima tim dari peringkat 2-6 FFML Season VI Divisi 1 di babak Grand Finals pada 23 Oktober 2022.

Pemenang dari babak Grand Finals akan mendapatkan gelar juara Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall dan hadiah dengan nilai total Rp800 juta. Selain itu, sang juara juga akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki tahapan play-ins menuju turnamen FFWS yang akan datang.

Dengan demikian tim-tim papan atas, seperti EVOS Divine, ONIC Olympus, Dragon Phoenix, G Arsy Aphrodite, RRQ Kazu, hingga AURA Ignite masih masih memiliki kesempatan untuk menjadi wakil ke-2 dari Indonesia di ajang FFWS 2022 Bangkok. Namun, tentunya perjalanan mereka tidak akan mudah, karena semua tim yang berkompetisi di ajang ini sama-sama menginginkan kursi terakhir menuju kompetisi tertinggi Free Fire di dunia.

Saksikan terus perebutan gelar juara FFIM 2022 Fall melalui Live Streaming di YouTube FF Esports ID. Ikuti terus perkembangan tentang Free Fire esports Indonesia di laman Facebook, YouTube, Instagram, dan website resmi kami.

(Wul)