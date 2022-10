JAKARTA - Layanan PlayStation Plus setiap bulannya selalu memberikan gim gratis untuk para gamer. Di Oktober 2022 ini, ada tiga judul game yang bisa dimainkan secara cuma-cuma.

Dikutip dari keterangan resmi PlayStation, Sabtu (1/10/2022), ketiga game yang dimaksud adalah Hot Wheels Unleashed, Injustice 2, dan Superhot.

Member PlayStation Plus, baik paket Essential, Extra, dan Premium dapat menambahkan ketiga judul ity ke perpustakaan game mereka mulai tanggal 4 sampai 31 Oktober 2022.

Berikut adalah sedikit detail tentang tiga game yang digratiskan di PlayStation Plus pada bukan ini.

1. Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5)

Hot Wheels Unleashed merupakan game balap yang mengusung konsep arcade. Di game ini pemain bisa menciptakan kendaraan baru lalu membawanya ke trek balapan untuk melawan hingga 12 orang secara online.

Selain dapat menciptakan kendaraan baru, pemain juga bisa membuat trek dengan ragam rintangan. Mereka bisa menambahkan lompatan, booster, dan elemen-elemen rintangan lainnya yang bisa memberikan hiburan.

2. Injustice 2 (PS4)

Injustice 2 merupakan game fighting yang mengusung semesta DC Comics. Di game ini pemain bisa sparing dengan pengguna lain baik secara lokal maupun online dengan banyak pilihan karakter mulai dari pahlawan super hingga penjahat.

Selain bisa sparing antar pemain, Injustice 2 juga bisa dimainkan secara solo yang nantinya akan menceritakan kisah Batman berjuang melawan rezim Superman. Di sini pemain juga bisa mempersonalisasi karakter yang dimainkan.

3. Superhot (PS4)

Superhot adalah game first-person shooter (FPS) yang menggunakan kehati-hatian serta strategi mumpuni untuk bisa memenangkan pertandingan. Menariknya di game ini tidak ada bar darah atau regenerasi.

Pemain juga bisa merasakan serunya melawan musuh dalam keadaan slow motion. Bermanuver, menghindari peluru, dan juga membantai musuh bisa dilakukan. Game menawarkan gameplay dan keindahan sinematik pertarungan.

Itulah game gratis PlayStation Plus untuk bulan Oktober 2022. Member PlayStation Plus juga diberi kesempatan hingga Senin, 3 Oktober untuk menambahkan Need for Speed ​​Heat, Granblue Fantasy: Versus, dan Toem ke perpustakaan game mereka.

