JAKARTA - Setelah sukses merilis dua game yang mampu menarik minat dan perhatian masyarakat yaitu game Kiko Run dan Lola Bakery, PT Esports Star Indonesia (ESI) segera merilis Fight of Legends, game yang bergenre genre 5V5 Multiplayer Action Game. Fight of Legends adalah proyek game terbaru PT ESI hasil kerja sama dengan salah satu game developer asal Korea Selatan.

Sebagai game publisher PT ESI di bawah naungan MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), bergerak di industri game dengan mencakup beberapa aspek seperti in-game house production, game publisher, talent management, dan Esports competition.

Kehadiran Fight of Legends sangat dinantikan masyarakat pecinta game, kedepannya akan menjadi salah satu game yang dikompetisikan sebagai Esports Competition baik lokal maupun internasional. Setelah sukses pada tahap Focus Group Test (FGT) tanggal 7 September 2022 lalu di MNC Studios, Kebon Jeruk, kini game Fight of Legends mengundang kalian semua khususnya para gamers untuk dapat ikut berpartisipasi pada Pre-Registration Event.

Tak ada syarat dan ketentuan khusus untuk dapat mengikuti Pre-Reg Event Fight of Legends, setiap user diminta memasukkan beberapa data sesuai yang ada pada form dan untuk dapat mengikuti Pre-Registration Event cukup dengan mengakses link berikut https://bit.ly/FOL_iNewsLink. Event ini berlangsung sejak tanggal 27 September 2022 dan untuk info selengkapnya bisa didapatkan melalui social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id dan Facebook Fight of Legends.

Fight of Legends adalah sebuah action game 5v5 yang dimana permainan ini berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainan ini.

Jadilah bagian dari orang pertama yang dapat mencoba serunya bermain game Fight of Legends dengan mengikuti Pre-Registration Event. Beragam hadiah menarik untuk user yang beruntung juga menanti. Besar harapan agar kelak game Fight of Legends juga dapat diterima oleh masyarakat dan meraih kesuksesannya tidak hanya di pasar Indonesia tetapi juga secara global.

"Posisi dominan MNC Group, akan memberikan keuntungan besar bagi PT ESI dan SugarWorks dalam mempromosikan game ini, serta memungkinkan kami untuk merilis game ini secara cepat dan tepat dalam skala besar dengan peluncuran fitur yang diharapkan di dalam industri game saat ini", tutur Ibu Valencia Tanoesoedibjo selaku CEO PT ESI.

Jangan lewatkan dan segera daftar pre-registration event agar yang pertama bermain game yang seru Fight of Legends!

(amj)