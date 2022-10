JAKARTA - Seorang perempuan berhasil memergoki mantan pasangannya yang selingkuh dengan menggunakan asisten virtual Amazon, Alexa. Ia mendapatinya setelah mengecek riwayat perintah suara.

Dalam akun TikTok-nya, perempuan yang diketahui bernama Jessica Lowan itu, membagikan rekaman layar dari berbagai klip suara yang dia temukan di akun Alexa-nya, di sana ada klip suara wanita lain.

Wanita yang diketahui adalah selingkuhan pasangannya itu beberapa kali sempat memberikan perintah suara ke Alexa. Termasuk juga memberi perintah suara untuk menurunkan volume musik dan memainkan lagu Power Trip Miguel.

"Alexa, volume down," kata wanita selingkuhan.

"Alexa, what do you then alexa play power trip miguel," lanjutnya.

Keisengan Lowan mengecek riwayat perintah suara Alexa memberikan gambaran, pasangannya telah membawa wanita lain ke rumah saat ia sedang pergi. Lowan pun mengaku terkejut dengan temuannya.

"Jadi beginilah cara saya menangkap mantan saya selingkuh, saya bahkan tidak tahu Alexa menyimpan shizzz ini," kata Lowman dalam postingan TikTok-nya.

Hingga berita ini dimuat, postingan Lowan sudah ditonton lebih dari 4,2 juta kali, 239 ribu suka, dan ribuan komentar. Tidak sedikit netizen yang terkejut bahwa Alexa memiliki fitur riwayat perintah suara.

(amj)