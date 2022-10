JAKARTA - Facebook dilaporkan sempat meluncurkan fitur Safety Check pasca setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022), di mana telah memakan banyak korban.

Guna membantu orang-orang di lokasi saat itu, fitur untuk pemeriksaan keselamatan tersebut telah aktif mulai hari Minggu (2/10/2022) sejak pukul 11.06 WIB.

Dengan aktifnya fitur Saferty Check ini, pengguna yang berada di lokasi Stadion Kanjuruhan dapat memberikan informasi terkait status keselamatan diri serta orang-orang di sekitar.

Tidak hanya itu, pihak Facebook juga mencatat kronologi kejadian beserta jumlah korban tewas yang mencapai 127 orang dan 180 lainnya luka-luka.

Lantas, bagaimana cara menggunakan fitur Safety Check di Facebook? Dirangkum dari berbagai sumber, untuk mengetahuinya simak penjelasan berikut ini.

- Perlu diketahui, layanan Safety Check/Pemeriksaan Keselamatan bisa diakses melalui laman https://www.facebook.com/crisisresponse/

- Selanjutnya, di sisi kanan laman Safety Check, pengguna bisa menjumpai kolom "Friends in Area" yang menampung daftar teman atau kerabat yang saat ini berada di lokasi kejadian.

- Kemudian, klik kolom "All" untuk menampilkan menampilkan nama-nama rekan pengguna yang tercatat berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, pengguna juga dapat mengetikkan nama akun yang ingin dicari di kolom pencarian.

- Selanjutnya, daftar teman yang sudah ada dalam kondisi aman dapat ditemukan pada bagian "Safe" yang disertai dengan teks hijau "Marked himself safe".

- Namun, apabila masih berada dalam status yang belum aman, nama teman yang bersangkutan bakal ditandai dengan teks hitam bertuliskan "Not marked safe yet". Perlu diketahui, jika nama teman di kolom "Friends in Area" belum menandai dirinya aman, belum tentu juga ia dalam kondisi bahaya.

Demikian cara mudah aktifkan fitur Safety Check yang diluncurkan Facebook setelah insiden kerusuhan Kanjuruhan. Semoga bermanfaat.

(amj)