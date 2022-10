JAKARTA โ€“ Pre-registration Fight of Legends sudah dibuka. Gamers bisa unjuk kemampuan pada keseruan 5V5 multiplayer action game terbaru.

โ€œPre-registration Fight of Legends. Hurry up. Untuk pertama kali mobile game Indonesia meng-global,โ€ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video Fight of Legends pada akun Instagram miliknya.

Fight of Legends merupakan action game bergenre Multi-Player Online Battle Arena (MOBA).

Untuk mendaftar dan mendapat informasi lengkap, gamers bisa langsung mengunjungi laman www.fightoflegends.com.

(hel)