JAKARTA - Google telah memberikan jalan agar penggunanya bisa terhindar dari doxing atau penipuan keuangan. Caranya adalah dengan memungkinkan mereka menghapus informasi pribadi mereka yang tersebar di Google Search.

Ini mencakup informasi terkait nomor identitas, nomor rekening keuangan, foto identitas, tanda tangan, tulisan tangan, dokumen super pribadi seperti catatan medis, hingga nomor telepon, alamat fisik, atau bahkan alamat email.

Pengguna bisa meminta Google untuk menghapus data tambahan apa pun yang dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, seperti detail login pribadi yang jarang muncul dihasil pencarian.

Dihimpun dari SlashGear pada Selasa (11/10/2022), bagi yang penasaran bagaimana cara hapus informasi pribadi di Google Search, berikut ini adalah langkah-langkahnya.

Cara menghapus informasi pribadi dari Google Search menggunakan aplikasi

Google saat ini sedang menguji beta fitur baru di aplikasi selulernya yang memudahkan pengguna Android untuk mengirimkan permintaan penghapusan informasi dan melihat status permintaan mereka sebelumnya.

Google mengumumkan dalam pembaruan posting blog pada akhir September 2022 bahwa sekarang mereka meluncurkan fitur tersebut ke pengguna seluler. Untuk menggunakannya adalah sebagai berikut:

- Buka aplikasi seluler Google

- Ketuk ikon profil di sudut kanan atas aplikasi

- Cari "Results about you" di menu yang terbuka

- Ketuk melalui petunjuk yang disajikan dalam alat untuk memberi Google info yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mungkin menghapus hasil pencarian yang berisi data pribadi.

Pengguna juga dapat membuat permintaan untuk menghapus hasil Google Penelusuran individual yang berisi informasi pribadi sensitif saat muncul saat mencari tahu tentang data diri.

Untuk melakukannya, cukup ketuk ikon tiga titik di sebelah hasil Google Search yang dimaksud. Ini akan memunculkan halaman "About this result" yang terkait dengan sumbernya.

Jika akun Google pengguna sudah memiliki akses ke alat permintaan penghapusan baru, maka mereka akan melihat opsi "Remove result" di bagian bawah halaman.

Cara menghapus info pribadi dari Google Penelusuran tanpa aplikasi

Selain lewat aplikasi Google, hapus informasi pribadi dari Google Search juga bisa dilakukan dengan cara manual. Untuk melakukannya, pengguna harus mengunjungi pemecah masalah yang ada di situs web Google Support, lalu ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- Pilih opsi "Remove information you see in Google Search"

- Di bagian yang berjudul "The information I want removed is,", pilih "In Google's search results and on a website"

- Saat ditanya apakah telah menghubungi pemilik situs web, pilih "No, I prefer not to."

- Pilih jenis informasi pribadi yang ingin dihapus dari hasil Google Search.

- Masukkan informasi yang diminta, termasuk tautan ke halaman dengan konten yang ingin dihapus.

Melampirkan tangkapan layar halaman web yang berisi informasi pribadi disarankan untuk mempercepat proses permintaan penghapusan, tetapi itu tidak wajib. Pengguna juga dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci untuk konteks jika perlu.

Setelah Google menyetujui permintaan untuk menghapus informasi pribadi, Google akan berhenti menyertakan situs web yang berisi data di semua hasil penelusurannya atau khususnya dalam penelusuran yang menyertakan data pribadi.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Google dapat membantu membersihkan informasi pribadi dengan membatasi hasil pencarian, Google tidak dapat langsung menghapus konten yang muncul di situs web atau menutup situs web itu sendiri.

Itu karena hasil Google Search hanya mengarahkan pengguna ke situs web yang menawarkan konten yang mereka cari. Google dapat mengontrol apakah mengarahkan pengguna ke situs tersebut, tetapi tidak dapat mengontrol situs web itu sendiri.

Akibatnya, beberapa orang mungkin masih dapat menemukan informasi pribadi tersebut di situs web jika mereka menggunakan mesin pencari selain Google, seperti Bing.