JAKARTA - Stasiun Luar Angkasa atau International Space Station (ISS) mengorbit di ketinggian lebih dari 402 kilometer dari Bumi. Bergerak dengan kecepatan 28.163 km/jam dan memutari Bumi setiap 90 menit, tentu akan sulit untuk melihat objek yang satu ini.

Namun, jangan khawatir karena bukan hal mustahil untuk bisa melihat ISS dari Bumi, dengan syarat momennya harus pas. Bisanya ISS dapat dengan mudah dilihat saat fajar atau senja. ISS bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang.

Bagi yang ingin melihat ISS di waktu yang benar-benar tepat, sebenarnya NASA telah menyediakan situs khusus bernama Spot The Station dengan alamat website https://spotthestation.nasa.gov/.

Di sana, terdapat peta interaktif untuk menemukan peluang terbaik melihat penampakan ISS di area tempat kita tinggal. Masyarakat dunia juga bisa melacak posisi ISS secara realtime dengan situs Spot The Station ini.

Melansir dari PC Mag, Senin (17/10/2022), penampakan potensial ISS ditandai dengan pin biru di peta. Kalian bisa memilih pin biru dan mengklik tautan lihat peluang penampakan untuk melihat detail terkait kapan ISS dapat dilihat dari tempat itu.

Spot The Station punya data yang akurat, menunjukkan hari, waktu, ketinggian, dan durasi penampakan ISS dalam hitungan menit. Dan menariknya lagi, kalian bisa memasang alarm sebagai peringatan ketika ISS sudah bisa dilihat.

Untuk memasang alarm penampakan ISS kalian harus lebih dulu mendaftar. Klik tombol Sign Up di bagian Heads Up Alerts, dan masukkan lokasi kalian dengan memilih pin biru di peta dan klik Sign up for this location.

Pilih apakah ingin pemberitahuan via email atau teks, lalu masukkan alamat email atau operator seluler dan nomor kalian. Pilih waktu peringatan AM atau PM, centang kotak sehingga dapat menyetujui persyaratan, dan klik Kirim.

NASA akam membutuhkan double opt-in untuk layanan peringatan mereka. Setelah memberikan informasi di atas, NASA akan mengirim kode 8 digit. Setelah kode diterima, kembali ke halaman pendaftaran dan lihat ke bagian Masukkan Kode Anda di sebelah kanan layar.

Masukkan email atau nomor, dan tambahkan kode yang dikirkm kirim. Klik Kode Proses untuk menyelesaikan proses pendaftaran.Situs kemudian akan mengonfirmasi bahwa alarm telah aktif. Nantinya NASA akan memberi tahu jika ISS sudah bisa dilihat.

Perlu diketahui, semua penampakan ISS akan terjadi dalam beberapa jam sebelum atau setelah Matahari terbit atau terbenam. Ini adalah periode menonton yang optimal karena Matahari memantul dari ISS dan kontras dengan langit yang lebih gelap.

