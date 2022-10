JAKARTA - Ada tujuh layanan streaming film terbaik yang bisa dipilih untuk menonton tayangan bergenre horor, mengingat di bulan Oktober banyak sekali yang rilis.

Dilansir dari CNET, Senin (17/10/2022), mulai dari film atau serial bergenre thriller, zombie, hantu-hantu, hingga serangan monster, dan klasik ikonik bisa Anda nikmati.

Lantas, apa saja ketujuh layanan streaming film terbaik untuk nonton genre horor? Selengkapnya simak berikut ini.

1. Shudder

Jika Anda ingin mencari film genre horror sepuasnya, maka Shudder adalah salah satu layanan terbaik yang dapat memuaskan Anda dan semuanya bebas iklan. Layanan streaming yang dioperasikan oleh AMC Networks ini memiliki lebih dari 350 film horror serta serial TV.

Shudder menawarkan produk-produk yang berkualitas, termasuk V/H/S/94, The Seed, Hellraiser, Halloween, Children of the Corn, dan Train to Busan. Ada banyak pilihan yang bisa Anda tonton.

Anda dapat mendaftar akun di Shudder, jika berlangganan dikenakan biaya $6 AS (Rp93 ribu) per bulannya dan dilengkapi dengan uji coba gratis selama lima hari. Selain itu, disertakan paket lima saluran AMC Plus seharga $7 AS (Rp110 ribu).

Beberapa judul film atau serial TV dapat diakses secara gratis, tetapi sebagian besar adalah berbayar. Aplikasi Shudder dapat langsung diunduh ke ponsel, tablet, perangkat FireTV, atau Smart TV Anda.

2. Tubi

Layanan streaming gratis Tubi menawarkan lebih dari sekadar pilihan film horor, dengan kategori khusus yang menampung lebih dari 450 judul yang menakutkan. Tubi adalah layanan streaming yang didukung oleh iklan, tetapi Anda dapat menonton di segala perangkat.

Selain film seperti The Descent, The Ouija, Evil Dead, The Jack in the Box: Awakening 2022, dan Resident Evil: The Final Chapter, Anda akan menemukan film hits kultusnya pada tahun 1980-an dan 90-an. Daftarkan akun untuk mengakses seluruh katalog dari Tubi.

3. HBO Max Pilihan layanan streaming dari WarnerMedia memberi Anda akses ke katalog dan konten Warner Bros DC dan HBO. Selain itu, aplikasi ini mudah digunakan di perangkat apapun. Jika Anda menyukai film menakutkan, aplikasi ini layak untuk dicoba. Pilihan HBO Max berkisar dari klasik lama hingga rilisan film baru. Pilihan judul film, seperti Cat’s Eye, Poltergeist, American Psycho, The Shining, Malignant, It, M. Night Shyamalan’s Old, The Conjuring, dan seluruh koleksi dari Final Destination dapat Anda tonton. HBO Max memiliki koleksi horor yang mudah ditemukan, di mana Anda dapat mengakses grup film dari waralaba, termasuk The Omen dan Mimic dengan satu kali klik. Cukup buka aplikasi dan navigasikan pilihan horor untuk memulai sesi tontonan Anda. Jika ingin berlangganan, HBO Max seharga $10 AS (Rp155 ribu) per bulan dengan iklan, atau pilihan lain seharga $15 AS (Rp230) per bulan dengan pengalaman bebas iklan. 4. Crackle Sebagai salah satu layanan streaming dengan film horor, seperti Killer Mermaid, Malevolence 2, Return of the Scarecrow, dan Lake Placid: The Final Chapter. Ada juga layanan streaming gratis yang menawarkan lebih banyak judul populer. Crackle memiliki film-film dari tahun 1950-an sampai 2021, dan Anda dapat klik subgenre horor agar terlihat pilihan-pilihan yang Anda inginkan dan untuk navigasi yang lebih mudah. 5. Roku Channel Anda juga dapat menggunakan Roku sebagai aplikasi layanan streaming. Ada kategori horor khusus, di mana Anda dapat menonton streaming Roku Originals. Roku menawarkan film-film, seperti The Stranger, Leviathan, Horns, dan Flowers in the Attic. Roku Channel juga menampilkan beberapa saluran langsung sehingga Anda dapat menonton film horor 24 jam. Pilihan saluran langsung termasuk Bloody Disgusting TV, FilmRIse Horror, dan Horrorfy. 6. Prime Video Layanan streaming satu ini memiliki banyak judul film horor, termasuk rilis asli eksklusif dari Blumhouse, perusahaan produksi yang terkenal dengan konten-konten, seperti Get Out, Paranormal Activity, The Purge, Happy Death Day, dan Ma. Anda juga dapat menonton film secara gratis yang disertakan dengan keanggotaan Prime. Pada layanan streaming ini, Anda memiliki opsi untuk membeli atau menyewa film yang tersedia di Prime Video. Untuk memudahkan Anda dalam mencari film, dapat lihat rekomendasi terbaik pada platform Prime. 7. Paramount Plus Paramount Plus mungkin bukan streamer horor pertama yang terlintas dalam pikiran, tetapi ini adalah tempat bagi beberapa waralaba populer, termasuk Scream, A Quiet Place, dan Paranormal Activity. Anda dapat melakukan streaming semua film di setiap serinya. Layanan streaming satu ini menawarkan sekitar 200 film bergenre horor dan tentunya ada banyak rilisan film terbaru. Paramount Plus dikenakan harga $5 AS (Rp76 ribu) didukung oleh iklan. Selain beberapa layanan streaming terbaik di atas, tentu saja ada aplikasi terkenal yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu Netflix. Anda akan disuguhkan film-film atau serial horor yang menarik, tetapi layanan streaming ini tentu mematok harga yang terbilang mahal. Oleh karena itu, layanan streaming terbaik di atas adalah layanan gratis yang bisa Anda pilih untuk menikmati tontonan favorit Anda.