Bali- Hypernet Technologies, perusahaan Managed Service Provider menggandeng Aruba mengadakan event Solution Day yang berjudul “PEAK performance and efficiency with Aruba Managed service” di The Brass.

Solusi yang ditawarkan berupa Aruba Instant On, dimana Hypernet Technologies mensupport perangkat Access Point (AP) dari brand ternama Aruba dan tidak hanya itu, Hypernet Technologies juga memberikan jasa instalasi hingga maintenance dengan customer service standby 24 jam, yang didukung oleh aplikasi HyperCare yang sangat berguna bagi pelanggan untuk dapat memonitoring aktivitas kegiatan IT dan proses pembayarannya.

Solusi ini akan sangat berguna pada berbagai lini industri yang berhubungan dengan customernya secara langsung seperti industri perhotelan, retail (café & restaurant), serta manufacture. Ditambah lagi Access Point (AP) Aruba ini didukung oleh teknologi Smart Mesh yang dapat memudahkan Anda sebagai pelaku bisnis untuk mengontrol semua perangkat yang terhubung dalam satu dashboard saja.

"Kami (Hypernet Technologies) bekerjasama dengan Aruba untuk memberikan solusi terbaik yang mengedepankan performa dan tingkat keamanan sekelas enterprise serta dukungan team yang sudah berpengalaman dari Hypernet", tambah Alvin Kasim, VP Regional Hypernet Technologies

Bali sebagai pelaku bisnis hospitality terbanyak di Indonesia, kota yang terletak di bagian barat kepulauan Nusa Tenggara tersebut memiliki kurang lebih 403 hotel pada 2021 lalu. Angka tersebut menjadi angka yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadikan Hypernet Technologies hadir untuk memberikan solusi pada kebutuhan IT pelaku bisnis di Bali.

(Wid)