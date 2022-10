JAKARTA - Netflix mengkonfirmasi akan memulai kebijakan baru, yakni mengenakan biaya esktra bagi pengguna yang berbagi akun, ini dimulai pada awal tahun 2023.

Secara bersamaan, Netflix juga sbersiap untuk meluncurkan paket berlangganan yang didukung iklan untuk pertama kalinya, dan perusahaan membiarkan pelanggan membuat sub-akun.

Dilansir dari Pocket-lint, Kamis (20/10/2/2022), tetapi Netflix akan mulai memonetisasi atau mengenakan biaya bulanan tambahan kepada mereka yang membagikan kredensial login kepada orang lain.

"Kami telah mencapai pendekatan yang bijaksana untuk memonetisasi berbagi akun dan kami akan mulai meluncurkan ini secara lebih luas mulai awal 2023," kata Netflix dalam surat terbarunya kepada para pemegang saham.

"Di negara-negara dengan paket yang didukung iklan dengan harga lebih rendah, kami berharap opsi transfer profil untuk peminjam menjadi sangat populer," ujar Netflix melanjutkan.

Netflix baru-baru ini memperkenalkan alat Transfer Profil yang memungkinkan pengguna dengan mudah mentransfer rekomendasi yang dipersonalisasi, riwayat tontonan, dan lainnya ke akun baru.

Pekan lalu, juga diumumkan bahwa mereka meluncurkan paket yang didukung iklan 15 hingga 30 detik dengan harga $6,99 per bulan, yang disebut Ads with Basic, pada 3 November di AS, Inggris, dan negara lain.

Semua ini merupakan upaya Netflix untuk memperbaiki bisnisnya yang diketahui mengalami kemerosotan, di mana Netflix kehilangan pelanggan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun. Jumlah pelanggan turun 1,3 juta lagi di AS dan Kanada, serta 1 juta di seluruh dunia pada kuartal terakhir. Netflix tampaknya menangani masalah ini secara langsung dengan mencegah pengguna berbagi kata sandi. Diketahui, platform tersebut telah melakukan tes yang mendorong pengguna di Chili, Kosta Rika, dan Peru untuk membayar ekstra jika menerapkan penggunaan sub-akun. Pengujian juga dilakukan bagi pengguna di Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Republik Dominika. Kendati demikian, Netflix belum mengonfirmasi berapa biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan per pengguna tambahan yang dinyatakan pada tahun 2023.