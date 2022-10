JAKARTA – RRQ Kazu mencatatkan sejarah sebagai juara baru Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2022 Fall setelah mengemas 109 poin poin di Grand Finals FFIM 2022 Fall, Minggu (23/10/2022). Kemenangan ini merupakan gelar pertama RRQ Kazu di seri kompetisi FFIM, sekaligus mengantarkan mereka menjadi wakil kedua Indonesia di ajang Free Fire World Series (FFWS) 2022 Bangkok.

Meski menghadapi tekanan dari suporter lawan yang memadati arena FFIM Stadium, RRQ Kazu tidak gentar dan berhasil menunjukkan mental juara di babak Grand Finals. Mengandalkan susunan pemain yang terdiri dari Richard William Manurung (Legaeloth), Ibnu Nasir Ramdani (PacMan), Victor Innocent (Maybee), Shahin Taskhir (Razor), Aby Siliwangi Jaya Kusuma (Abay), RRQ Kazu berhasil mencetak 2 kali Booyah, 60 placement poin, dan 49 kill poin.

Kemenangan ini juga merupakan kemenangan besar kedua RRQ Kazu setelah sebelumnya menyabet medali emas di SEA Games 2021 Vietnam sebagai wakil dari Indonesia.

BACA JUGA: Cara Top Up Diamond Game Free Fire

Meski begitu, perjalanan mereka menuju kursi juara tak bisa dibilang mudah karena sempat mendapatkan perlawanan sengit dari para pesaing, seperti G Arsy Aphrodite, Aura Ignite, dan Dragon Phoenix yang berusaha mengejar ketertinggalan.

RRQ Kazu juga sempat terpuruk di Round 7 ketika harus tereliminasi paling awal. Namun, mereka berhasil bangkit dan menunjukkan mentalitas baja untuk bisa menutup pertandingan sebagai juara.

“Laga Grand Finals seperti kami prediksi memang tidak akan mudah buat kami karena setiap tim sama-sama menunjukkan kemampuan terbaiknya bahkan sempat membuat kami kewalahan. Namun, kami tidak berhenti berjuang karena kami meyakini bahwa peluang juara masih ada dan kami tidak boleh menyerah. Keyakinan kepada diri sendiri dan tim menjadi kunci utama kemenangan RRQ Kazu menjadi juara FFIM 2022 Fall,” ujar Richard William Manurung (Legaeloth), Kapten RRQ Kazu.

Selain kepercayaan diri kepada tim, keberhasilan mereka di kompetisi ini juga tak bisa dilepaskan dari peran Adi Gustiawan (Ady), Coach RRQ Kazu yang terus memotivasi tim untuk menjaga semangat dan konsistensi permainan.

Mereka juga berhasil mengevaluasi diri setelah gagal tampil optimal di Free Fire Master League (FFML) Season VI Divisi 1 dengan finish di posisi ke-6. Mereka berhasil menjadikan kekalahan mereka sebagai motivasi untuk bersinar di Grand Finals FFIM 2022 Fall.

“Kemenangan ini merupakan buah dari kerja keras semua anggota tim RRQ Kazu yang telah berjuang dan terus percaya pada diri sendiri dan tim. Kemenangan ini kami persembahkan untuk seluruh RRQ Kingdom (fanbase RRQ), keluarga, teman, dan semua pihak yang telah mendukung kami hingga bisa mencapai posisi saat ini. Kami bisa menjadi juara berkat dukungan kalian semua!” ujar Coach RRQ Kazu Adi Gustiawan (Ady).

RRQ Kazu Jadi Juara Baru FFIM 2022 Fall (Foto: dok. Garena)

Menyandang status juara FFIM 2022 Fall, tim RRQ Kazu berhak mendapatkan hadiah utama sebesar Rp350 juta. Sementara itu, G Arsy Aphrodite sebagai Runner-up mendapatkan Rp175 juta dan Aura Ignite sebagai juara ketiga mendapatkan Rp80 juta.

Secara total, prize pool yang didapatkan oleh 12 tim yang berkompetisi di Grand Finals FFIM 2022 Fall mencapai Rp800 juta. Turnamen ini juga menjadi penutup rangkaian Free Fire Esports 2022 Fall di Indonesia.

Dengan kemenangan ini, RRQ Kazu akan melaju ke babak Play-ins Free Fire World Series (FFWS) yang akan diadakan di Bangkok pada 25-26 November 2022. RRQ Kazu akan menjadi wakil kedua Indonesia di kompetisi tersebut bersama SES Alfaink yang merupakan juara FFML Season VI Divisi 1. Namun, RRQ Kazu harus terlebih dahulu melalui bersaing dengan tim-tim dari negara lain di babak Play-Ins untuk bisa menyusul SES Alfaink di Grand Finals FFWS 2022.

Kejutan Kolaborasi Terbaru Free Fire dengan JKT48

Tidak hanya menyajikan duel panas para tim yang memperebutkan gelar juara, Grand Finals FFIM 2022 Fall juga diwarnai dengan kolaborasi terbaru Free Fire dengan idol grup JKT48 dalam rangkaian Booyah Day 2022. Kolaborasi ini menghadirkan video musik terbaru dari lagi ‘Feel The Fire’ yang diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh JKT48.

Untuk pertama kalinya, video musik tersebut diperkenalkan kepada publik dalam siaran live streaming Grand Finals FFIM 2022 Fall. Para survivors yang mungkin melewatkan penayangan perdana video tersebut dapat menyaksikannya di kanal YouTube Free Fire ID.

Grand Finals FFIM 2022 Fall Powered by Choki Choki, Sponsored by KFC dan Sukro, serta ROG Phone sebagai Official Phone Partner dapat terlaksana berkat dukungan para sponsor dan official partners. Turnamen ini juga dapat menjadi salah satu turnamen esports paling inklusif dan terbesar di Indonesia berkat dukungan para penggemar dan pemain Free Fire di seluruh Indonesia.

Ikuti terus kabar terbaru mengenai Free Fire esports Indonesia melalui laman Facebook, Instagram, YouTube, dan website resmi kami. Segera unduh Free Fire di Apple iOS App atau Google Play store!

(Wul)