NETIZEN dengan akun Twitter @IdleSloth84_ dan @MACOS380 mengungkap bahwa game strategi real-time Age of Empire II: Definitive Edition, akan di-porting ke Xbox One dan Xbox Series X|S. Informasi ini berasal dari situs web sistem peringkat videogame, PEGI.

Port Xbox One, Xbox Series X, dan Xbox Series S dari Age of Empire II: Definitive Edition kemungkinan akan diumumkan secara resmi selama Siaran Ulang Tahun ke-25 Age of Empires hari ini pukul 10 pagi PT / 1 siang EST / 6 sore BST. Menurut situs web PEGI, port Xbox akan diluncurkan pada 25 Oktober 2022, mungkin setelah diumumkan selama siaran.

Age of Empire II: Definitive Edition sendiri adalah remaster yang disempurnakan dari Age of Empires II: The Age of Kings, salah satu game yang paling dicintai dan diakui secara kritis di seluruh seri Age of Empires. Game tidak hanya dibangun di atas fondasi pendahulunya dengan gameplay yang dipoles tetapi juga membantu merevolusi genre game strategi real-time.

Edisi Definitif Age of Empire II menambahkan empat peradaban baru yang dapat dimainkan, tiga kampanye pemain tunggal baru, mode co-op, mode permainan baru, dan grafis HD yang ditingkatkan. Dengan port Xbox, generasi baru pemain Xbox sekarang akan dapat memainkan game strategi klasik ini karena Age of Empires II masih bertahan sampai sekarang, bahkan di antara judul-judul modern seperti Age of Empires IV.

Akan menarik untuk mempelajari bagaimana Microsoft berencana untuk menerapkan kontrol gamepad di Age of Empires II, dan apakah itu akan mendukung mouse dan keyboard penuh di konsol Xbox juga atau tidak. Kitaa harus mencari tahu nanti hari ini selama pertunjukan ulang tahun ke 25. Port Xbox One dan Xbox Series X|S Age of Empires II: Definitive Edition kini telah diumumkan secara resmi, dan akan diluncurkan pada 31 Januari 2023, dengan port konsol Age of Empires IV segera hadir pada tahun 2023. Age of Empires II: Definitive Edition juga akan diluncurkan di Xbox Cloud Gaming dan bergabung dengan perpustakaan ekstensif Microsoft untuk game Xbox Game Pass Ultimate. Selain menggabungkan semua pembaruan versi PC, versi konsol akan menyertakan fitur dukungan mouse dan keyboard serta crossplay sehingga pemain konsol dan PC dapat bermain bersama dan mengadu kerajaan mereka satu sama lain, merangkum dari Windows Central, Rabu (26/10/2022).