JAKARTA - Aksi nyeleneh bos Tesla, Elon Musk saat memasuki markas Twitter menyita perhatian. Elon Musk terlihat membawa wastafel berukuran kotak, berwarna putih dengan kedua tangannya.

Dalam video yang dibagikan Elon Musk di akun Twitter-nya pada 10 jam lalu, telah ditonton lebih dari 19,2 juta kali. Video berdurasi sembilan detik tersebut telah dibagikan ulang sebanyak 133,8 ribu kali dan disukai lebih dari 726 ribu akun.

"Let that sink in!," tulis Elon Musk di akun Twitternya.

Tidak hanya itu, Elon Musk juga mengganti bio profilnya di akun lini masa berlogo burung biru miliknya beberapa jam lalu menjadi "Chief Twit."

Dikutip Reuters, Twitter mengonfirmasi jika Elon Musk akan mengunjungi kantor Twitter di San Fransisco pekan ini, namun perusahaan tersebut menolak berkomentar lebih lanjut.

Kedatangan Elon Musk diduga untuk menyelesaikan pembelian Twitter sesuai dengan tenggat waktu perintah dari Pengadilan. Bos SpaceX itu diharuskan membayar USD44 miliar hingga Jumat ini dari kesepakatan untuk pembelian lini masa Twitter.

(kem)