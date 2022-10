JAKARTA - Momen Halloween akan terasa lebih lengkap jika memiliki game dengan genre horor. Game ini selain bisa menambah kesan menyeramkan juga bisa memberikan keseruan yang tidak kalah dari game-game mainstream lainnya.

Ada cukup banyak game dengan genre horor yang bisa dimainkan. Namun berikut ini adalah beberapa yang terbaik yang direkomendasikan karena tidak perlu konsol game untuk memainkannya, cukup dengan perangkat smartphone.

Apa saja? Berikut daftarnya, seperti dilansir dari CNET, Senin (31/10/2022):

1. Oxenfree

Game ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang asik nongkrong di pantai. Kemudian semua berubah saat mereka secara tidak sengaja membuka celah hantu. Dari sini lah ketakutan mulai melanda tiap-tiap anggota kelompok.

Adapun misi dari game ini adalah bertahan hidup, berjuang melalui putaran waktu, dan menelaah teka-teki yang ada. Oxenfree memberikan karakter kedalaman dan plot yang menarik dan menakutkan.

2. What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch adalah game yang menceritakan perjalanan yang gelap dan emosional melalui silsilah keluarga Finch yang terkutuk. Edith, anggota terakhir keluarganya yang masih hidup, kembali untuk menjelajahi rumah leluhurnya.

Rumah tersebut sangat angker penuh dengan kamar-kamar dan lorong-lorong rahasia. Di game ini pemain diminta untuk membantu Edith untuk memetakan silailah keluarganya yang misterius dan sangat aneh.

3. Gone Home

Gone Home dipastikan dapat menyedot antusiasme pemain. Mereka akan diperankan sebagai Katie Greenbriar yang baru saja pulang dari Eropa dan menemukan bahwa seluruh anggota keluarganya telah hilang.

Pemain akan diminta menjelajahi semua sudut dan celah dari rumah yang luas. Di sana dituntut untuk mengumpulkan petunjuk dan uraikan apa yang terjadi pada keluarga Katie Greenbriar saat ia pergi.

4. Very Little Nightmares

Very Little Nightmares adalah prekuel dari game konsol Little Nightmares. Game ini memberikan tugas kepada pemain untuk memecahkan teka-teki kenapa si karakter utama tiba-tiba terbangun di sebuah rumah angker.

Pemain akan disajikan segudang halangan dan tantangan. Tujuan utama game ini adalah untuk bisa keluar dari sebuah rumah angker dan bisa kembali lagi ke kehidupan semula.

5. Sara is Missing

Sara is Missing adalah game mobile yang relatif singkat, tetapi sangat imersif. Saat membuka game, pemain akan langsung masuk ke smartphone Sara dan akan mendapat beragam pesan teks, telepon, dan email dari seseorang.

Di sini pemain diminta untuk membantu orang tersebut, yang diketahui bernama IRIS untuk mencari tahu kondisi Sara. IRIS akan mengirim berbagai clue terkait apa yang terjadi pada Sara sebelumnya.