MEDIA sosial Instagram dilaporkan down pada Senin (31/10/2022) malam. Sebagian besar pengguna mengaku tidak bisa login ke akun dan bahkan tidak sedikit yang mengaku akunnya disuspend.

Peristiwa Instagram down terjadi merata tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia. Hingga berita ini dimuat, tagar #instagramdown pun menggena di Twitter dan menjadi trending topik dengan lebih dari 100 ribu kali cuitan.

"Gara gara #instagramdown akun gw gak bisa ke log in , tolong bantu jelasin dong guyss ini knpa ?", cuit seorang netizen.

"KAGET, kirain akunku kenapa ya koq mendadak gak bisa dibuka ternyata oh ternyata #instagramdown," ungkap netizen lain.

"Punya suamiku akunnya kena suspend mungkin karena gak aktif ya? Ga pernah story ga pernah upload juga 🥲 sedih kan... #instagramdown" timpal salah satu netizen.

"My instragram account getting suspended for no reason #instagramdown [Akun instagram ku telah disuspend tanpa alasan]"ujar yang lain.

Sayang, sampai saat ini belum ada komentar dari pihak Instagram terkait keluhan para pengguna. Namun beberapa pengguna menyebut bahwa ini memang kebijakan baru Instagram untuk memberangus akun yang jarang dipakai.

"Ig lagi bersih2 data base kayaknya. Guys saran supaya kalian gak tersuspend. Usahakan kalian pakek foto profil asli. Supaya gak dikira akun gak jelas oleh ig," jelas salah seorang netizen.

(hel)