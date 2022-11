JAKARTA - Seorang dosen di Malaysia, Ahnaf Hakimi, membuat robot yang bisa memainkan wayang seperti dalang. Robot itu, diharapkan bisa menyelamatkan tradisi wayang kulit Negeri Jiran.

Diolah dari Reuters, Selasa (1/11/2022), Ahnaf merakit wayang kulit animatroniknya di sanggarnya di Bayan Lepas, Penang, Malaysia. Ia berharap bisa menyelamatkan tradisi kuno wayang kulit dengan menggunakan figur cetakan 3D yang dikendalikan oleh robot, bukan manusia.

Dosen 33 tahun tersebut, ingin penemuannya yang didanai dari hibah 20.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp66 juta itu dapat dinikmati oleh banyak orang dengan penampilan yang modern.

Diketahui, wayang biasanya menggambarkan kisah-kisah epik Hindu seperti Ramayana dalam pertunjukan teater dan musik selama berjam-jam, tetapi beberapa di Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim menganggapnya tidak Islami. Hanya ada sekitar delapan grup wayang yang aktif saat ini.

Untuk mengatasi kritik tersebut, Ahnaf dan master wayang Mohd Jufry Yusoff, yang telah memberi nasihat tentang pertunjukan animatronik, juga menceritakan kisah kehidupan sehari-hari modern dengan boneka robot mereka.

Wayang kulit merupakan seni teater yang pernah populer di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia, secara tradisional ditampilkan dengan figur-figur yang dibuat dari kulit kerbau.

Meski bisa ditemukan di beberapa negara dan sering dianggap sebagai budaya Malaysia, namun UNESCO telah mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia pada 7 November 2003.

Wayang kulit termasuk ke dalam kategori karya kebudayaan mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan indah dan berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

