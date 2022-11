JAKARTA - GTV kembali menyelenggarakan ajang penghargaan prestisius untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada pelaku industri esports tanah air melalui Indonesian Esports Awards 2022.

Untuk terus membangun iklim iklim esports positif, Indonesian Esports Awards tahun ini bekerja sama dengan Provetic, Lembaga Survey Independen terpercaya untuk menentukan nama – nama insan esports yang layak masuk ke dalam nominasi yang ada di tahun panggung penghargaan 2022.

Berikut nominasi favorit yang akan diperebutkan oleh para insan esports. Kategori Content Creator Gaming Terfavorit, ada Dyland Pros, Frost Diamond, Brandon Kent, Jonathan Liandi hingga Windah Basudara. Pemenang penghargaan Celebrity Gamers Terfavorit akan diperebutkan oleh Ariel Noah, Atta Halilintar, Baim Wong, Pevita Pearce hingga Reza Oktovian. Kategori Caster Esports Terfavorit diisi oleh para caster berbakat seperti Clara Mongstar, KB, Kornet, Ranger Emas hingga Bro Pasta.

Antusiasme para gamers pun semakin terpancing saat memilih Pro Team Esports Terfavorit, seperti Bigetron Esports, Boom Esports, Team RRQ, ONIC esports ataupun EVOS esports. RRQ Lemon, RRQ Albert, BTR Luxxy, BTR Ryzen hingga BTR Zuxxy berkompetisi bersama di kategori Pro Player Games Esports Terfavorit sementara dari kategori Coach Esports Terfavorit diramaikan oleh Cloveer, Manay, Nasi Uduk, RRQ Acil & RRQ Fiel.

Jajaran Turnamen Esports Publisher Terfavorit diisi oleh AOV Star League, CODM Major Series, Free Fire Indonesia Masters, Mobile Legends : Bang Bang Professional League, Turnamen Esports Non Publisher Terfavorit diramaikan oleh Dunia Games League, Indonesian Football E-League, Piala Presiden Esports, Southeast Asia Cyber Arena 2022 dan juga Woman Star League.

Last but not least, kategori Games Esports Terfavorit menghasilkan nama-nama Garena Arena of Valor, Garena Free Fire, Mobile Legends : Bang Bang, PUBG Mobile hingga Valorant. Proses voting akan berlangsung dari tanggal 07 November hingga 26 November dimana para pemirsa GTV dan pecinta esports bisa turut berpartisipasi dengan melakukan voting melalui aplikasi RCTI+ secara gratis. Info lengkapnya bisa dilihat di www.gtv.id/iea2022.

Malam puncak Indonesian Esports Awards 2022 akan digelar pada Selasa, 29 November dan disiarkan secara langsung dari Studio RCTI+, studio tercanggih di Asia, GTV mempersembahkan sebuah panggung hiburan meriah dan tentunya sangat spesial.

Atta Halilintar, Olla Ramlan, Clara Mongstar, Rina Nose, Natasha Wilona, Ranger Emas, Livy Renata dan Rispo adalah nama – nama selebriti papan atas yang akan menyerahkan trophy kepada para insan Esports yang sukses memenangkan penghargaan. Suasana pun akan semakin semarak dengan kehadiran GIGI, Soundwave, Ghea Youbi, Budi Doremi, Alvin Jonathan, Ziva Magnolya, Jogi TVAS, Abraham TVAS, Derry TVAS hingga Chiko TVAS yang tentunya membuat pengalaman menonton Indonesian Esports Awards 2022 menjadi tak kan terlupakan.

Dipandu dengan host kondang, Jhon Martin dan Sahilla Hisyam, pastikan kamu menyaksikan salah satu event penting di dunia Esports ini ya. Jadilah bagian dari ajang penghargaan bagi insan Esports satu-satunya di Indonesia, Indonesian Esports Awards 2022 hanya di GTV.

Jangan lupa vote insan Esports favorit kamu di aplikasi RCTI+. Follow akun Instagram @esportsstarindonesia dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik. Program Esports Star Indonesia juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.