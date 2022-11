JAKARTA - Elon Musk baru-baru ini mengunggah foto desain kaus, di mana tulisan yang tersemat mengisyaratkan dirinya kekeh mematok tarif untuk tanda centang biru di Twitter.

Unggahan itu, langsung mendapatkan banyak respons dari warganet, mendapatkan 18,1 ribu reetweet, 3.456 tweet kutipan, dan 221,5 ribu like, kemungkinan bakal terus bertambah.

"Your feedback is appreciated. Now pay $8 (tanda centang biru)," demikian tulisan pada kaus.

Musk lewat postingan tersebut, mengisyaratkan bahwa dirinya tetap akan memberlakukan tarif untuk pengguna yang ingin mendapatkan tanda centang biru.

Kendati demikian, pemilik baru Twitter ini tidak memberikan penjelasan apapun terhadap postingan desain kaus yang baru diunggahnya hari ini.

Diketahui, biaya yang harus dikeluarkan pengguna untuk mendapatkan lambang itu di akunnya sebesar $8 AS atau sekitar Rp125 ribu per bulan.

Ada banyak pihak yang menolak aturan baru tarif untuk centang biru di Twitter, tetapi sebagian juga mendukung kebijakan baru Musk.

Sementara itu, kabarnya pasca Twitter dikuasai oleh Musk, banyak pengguna media sosial itu yang berpaling ke platform lain, yakni Mastodon.

