JAKARTA - Fight of Legends merupakan game bergenre 5V5 Multiplayer Action Game, siap menghadirkan sensasi dan tentunya pengalaman terbaru dalam bermain game action.

Hadir dengan beragam Hero unik dan Map yang menarik penuh tantangan, game ini siap bersaing di industri game. Beberapa fitur menarik dan tidak kalah serunya juga menanti untuk menyempurnakan pengalaman bermain seluruh gamers, salah satunya melalui fitur yang nantinya menjadi andalan yaitu, Crafting System.

Game yang diberi nama Fight of Legends ini merupakan hasil kerjasama PT ESports Star Indonesia (ESI) dengan salah satu perusahaan developer game dari Korea Selatan.

PT. ESI sendiri merupakan anak perusahaan dari PT MNC Digital Entertainment (MDE) yang bergerak di Industri game. Rencananya, game Fight of Legends akan dirilis lebih awal melalui tahap Early Access pada tanggal 23 November 2022.

Perilisan game ini akan digelar di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk dan juga disiarkan secara Live di platform RCTI+ dengan mengundang beberapa tamu undangan mulai dari Board of Director MNC Group, Media Nasional, Media Game, Komunitas, serta Tim-tim Esports Nasional.

Namun sebelum perilisan tersebut, PT ESI sudah melakukan tahap Focus Group Test (FGT) terlebih dahulu dengan mengundang beberapa gamers untuk mencoba bermain langsung game Fight of Legends di MNC Studios, Kebon Jeruk.

Tahap tersebut dilaksanakan agar tim dari PT ESI dapat memperoleh feedback yang sifatnya membangun demi kesuksesan dan keberhasilan game ini mampu diterima oleh masyarakat.

Selain itu, Pre-Registration Event dengan total hadiah Jutaan Rupiah sejak tanggal 27 September 2022 juga masih berlangsung hingga saat ini.

Para gamers hanya diminta untuk memasukkan beberapa data berupa email dan nomor handphone sesuai yang ada pada form dengan mengklik link berikut https:// bit.ly/FOL_PreReg_OkezoneLink.

Setelah mengisi data pada form yang diberikan, setiap user yang melakukan pendaftaran diharapkan untuk dapat menyelesaikan pendaftaran dengan cara mengecek email dari tim Fight of Legends dan melakukan verifikasi data.

Selain Pre-Registration event, masih dan akan lebih banyak lagi event-event berhadiah yang bisa diikuti melalui social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends. Jadi tunggu apa lagi, langsung follow semua social media Fight of Legends.

Besar harapan agar kelak game ini mampu mengikuti jejak 2 game pendahulunya milik PT ESI yang cukup sukses menarik minat dan perhatian masyarakat yaitu game Kiko Run dan Lola Bakery.

Bahkan, game ini diharapkan mampu lebih baik lagi dan ikut bersaing tidak hanya di pasar Indonesia tetapi juga secara global.

(amj)