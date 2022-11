JAKARTA - Akun Twitter para selebriti dan berbagai official saat ini telah memiliki tanda centang abu-abu, selain yang berwarna biru di mana tengah menjadi polemik.

Lantas, apa artinya tanda centang abu-abu? Sejumlah akun official kantor berita seperti The New York Times, Reuters, hingga Rolling Stone saat ini memiliki lambang ganda. Begitu juga dengan politisi, tokoh masyarakat dan akun merek resmi lainnya.

BACA JUGA:6 Keyboard Shortcut yang Wajib Diketahui Pengguna Mac

Diolah dari The Verge, Kamis (10/11/2022), saat Elon Musk mengumumkan bahwa berlangganan Twitter Blue akan menyertakan centang biru untuk pengguna yang berbayar, tentunya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat soal membedakan antara akun resmi dan akun 'fake', yang merupakan tujuan awal dari centang biru tersebut.

Mengenai hal itu, Crawford dari pihak Twitter menjelaskan, perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut akan memperkenalkan lambang 'resmi' abu-abu untuk akun real yang diverifikasi.

Namun, tidak semua akun centang biru memiliki centang abu-abu, dan belum dijelaskan juga apakah semua akun centang abu-abu harus menggunakan Twitter Blue.

BACA JUGA:Waspada 4 Aplikasi Android Berbahaya yang Ditemukan di Google Play

Elon Musk memberikan tarif USD7,99 atau sekitar Rp125 ribu per bulan untuk Twitter Blue dengan verifikasi yang akan diluncurkan setelah pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat.

Adapun alasan tersebut, yakni karena kekhawatiran soal adanya orang-orang yang membayar untuk verifikasi bisa mengakibatkan kebingungan, apabila mereka menyamar sebagai politisi atau outlet berita.

Elon Musk mengatakan, pengguna yang menyamar sebagai akun orang lain di Twitter, tetapi tidak jelas apa tujuan dari akunnya, maka akun tersebut akan ditangguhkan secara permanen.

(amj)