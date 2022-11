JAKARTA - Ada lima pengaturan di Netflix yang sangat berguna, tetapi mungkin belum banyak yang mengetahuinya dan bisa jadi termasuk Anda.

Sebagian besar orang mungkin tidak menyukai kenaikan harga berlangganan di Netflix, meskipun begitu layanan ini masih punya banyak koten untuk membuat Anda tetap berlangganan.

Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui lima pengaturan ini untuk memaksimalkan pengalaman menggunakan Netflix yang semakin nyaman.

Dilansir dari BGR, Rabu (16/11/2022), berikut beberapa pengaturan dan fitur Netflix sederhana yang dapat meningkatkan pengalaman streaming Anda.

1. Hentikan putar otomatis untuk pratinjau Netflix

Pengaturan ini akan mencegah trailer diputar secara otomatis saat menelusuri Netflix untuk acara baru. Berikut cara mengaktifkannya:

- Ketuk ikon akun Anda, lalu pilih Account.

- Cari ikon akun yang sama di Profile & Parental Controls,

- Ketuk Down arrow,

- Kemudian pilih Change untuk Playback settings.

Pada halaman berikutnya yang muncul, batalkan pilihan Autoplay previews while browsing on all devices.

2. Tetapkan PIN untuk profil Anda

Pengaturan Netflix ini juga berguna untuk mengunci profil anak-anak jika mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk streaming konten.

Anda harus masuk ke Akun Anda lagi dan mencari opsi Profile Lock. Klik Change dan atur PIN untuk profil Anda. Pastikan itu adalah sesuatu yang dapat Anda ingat, namun juga tidak mudah ditebak orang lain.

3. Smart Downloads Netflix Jika kapasitas memori iPhone atau Android Anda rendah, Anda dapat mengaktifkan Smart Downloads di profil Netflix. Fitur ini akan memungkinkan ponsel Anda mengunduh episode berikutnya secara otomatis saat Anda menyelesaikan episode sebelumnya. Dengan begitu, Anda hanya dapat mengunduh beberapa episode dalam satu seri. Dan Anda tidak perlu repot untuk menghapus episode yang telah Anda tonton dan menggantinya dengan yang baru. Caranya tinggal ketuk profil Anda, buka App Settings , dan cari Smart Download. Selanjutnya, aktifkan opsi Download Next Episode. 4. Batasi penggunaan data seluler di Netflix Bahkan jika Anda mengunduh film untuk ditonton secara offline, ada trik Netflix yang lebih baik untuk digunakan. Anda dapat membatasi penggunaan data seluler di Netflix atau memberi tahu aplikasi untuk mengunduh konten hanya di Wi-Fi. Buka menu App Settings, cari menu Cellular Data Usage di bawah Video Playback. Anda dapat memilih Wi-Fi Only atau Save Data untuk mengurangi beban pada paket data seluler Anda. Lalu, pilih menu App Settings, setelah itu pilih menu Wi-Fi Only untuk mengunduh. 5. Pintasan Netflix untuk pemutaran laptop Trik Netflix ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh semua pelanggan yang menggunakan laptop atau komputer untuk melakukan streaming di Netflix. - Spasi/Enter: Jeda dan putar video - Ketuk tombol panah kanan/kiri: Lewati maju atau mundur 10 detik - Tahan tombol panah kanan/kiri: Maju cepat dan mundur dengan interval 10 detik - Tombol panah atas/bawah: Naikkan dan turunkan volume - Tombol M: Bisukan dan suarakan - Tombol F: Mengaktifkan dan menonaktifkan layar penuh - Tombol: Lewati intro acara TV Demikian pembahasan mengenai lima pengaturan Netflix yang sangat berguna dan mungkin belum Anda ketahui, semoga bisa membantu.