JAKARTA - Mobile Game Fight of Legends adalah sebuah action game 5v5 di mana permainan ini berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainan ini.

Setelah sukses pada tahap Focus Group Test (FGT) dengan mengundang puluhan gamers untuk ikut ambil andil melakukan pengetesan game, di MNC Studios, Kebon Jeruk, kini game Fight of Legends segera melangkah selangkah lebih maju melalui Open Early Access pada November ini.

Nantinya, semua user dapat langsung men-download¬ game ini melalui Google Play atau App Store. Tak ada batasan ataupun syarat khusus yang diberikan untuk dapat bertarung di Fight of Legends lebih awal.

Baik pada tahap Early Access maupun perilisan pertamanya nanti, tidak kurang dari 25 hero dengan beragam skill sudah siap menemani seluruh gamers diluar sana untuk bertarung dalam game ini.

Beberapa fitur menarik dan tidak kalah serunya juga menanti untuk menyempurnakan pengalaman bermain seluruh gamers, salah satunya melalui fitur yang nantinya menjadi andalan yaitu, Crafting System.

PT ESI di bawah naungan MNC Digital Entertainment Tbk (MDE), bergerak di industri game dengan mencakup beberapa aspek seperti in-game house production, game publisher, talent management, dan Esports competition.

Setelah sukses merilis dua game yang mampu menarik minat dan perhatian masyarakat yaitu game Kiko Run dan Lola Bakery, PT Esports Star Indonesia (ESI) segera merilis Fight of Legends, game yang bergenre 5V5 Multiplayer Action Game. Fight of Legends adalah proyek game terbaru PT ESI hasil kerjasama dengan salah satu game developer asal Korea Selatan.

Dapatkan lebih banyak info menarik dan terupdate terkait game ini dengan cara follow social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id dan Facebook Fight of Legends. Selain itu, ada banyak event berhadiah dan pastinya gratis yang juga bisa diikuti melalui social media Fight of Legends.

Harapannya, kelak PT ESI mampu membawa kesuksesan untuk game terbaru Fight of Legends dengan mampunya game ini diterima oleh para gamers maupun seluruh masyarakat luas dan tidak hanya meraih kesuksesannya di pasar Indonesia tetapi juga secara global.

(amj)