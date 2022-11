JAKARTA - Wi-Fi telah menjadi alat penunjang internet sejak lama. Biasanya fasilitas Wi-Fi dipasang untuk kenyamanan orang-orang agar tidak perlu repot-repot membeli paket kuota. Perangkat Wi-Fi pun sekarang bisa dibawa kemana-mana.

Namun, misalnya di rumah Wi-Fi mendadak tidak bisa digunakan pasti kamu bingung dan panik karena tidak ada koneksi internetnya sama sekali. Kehilangan koneksi internet pasti akan mengganggu rutinitas dan pekerjaan kita.

Dilansir dari Digital Trends, Selasa (22/11/2022), jika koneksi internet Wi-Fi kamu terputus, ternyata ada cara yang dapat kamu lalukan untuk memulihkan koneksinya dengan memecahkan beberapa masalah yang terjadi pada Wi-Fi kamu, yaitu berikut ini.

1. Sinyal Tak Terjangkau di Ruangan Tertentu

Wi-Fi adalah gelombang radio yang artinya router Wi-Fi dapat menyebarkan ke segala arah dari satu lokasi pusat. Jika router berada di sudut yang jauh, maka tidak dapat menjangkau banyak ke sudut-sudut ruangan tertentu.

Sebaiknya, pindahkan router Wi-Fi ke lokasi yang lebih terpusat. Semakin dekat kamu menempatkan router ke pusat area yang mudah dijangkau, semakin baik penerimaan koneksi Wi-Fi di seluruh sudut ruangan kamu.

Jika kamu memiliki antena eksternal, pastikan posisinya tidak terhalang sehingga kamu bisa mencoba menyesuaikannya, berganti posisi vertikal atau horizontal agar membantu menjangkau ke berbagai arah.

Selain itu, bisa juga sinyal Wi-Fi diganggu oleh perangkat lain, terutama apabila tinggal di gedung dengan banyak jaringan Wi-Fi.

Kamu perlu mengunduh perangkat lunak gratis, seperti NetSpot di Mac, Windows, dan Android atau Wi-Fi Analyzer agar dapat menunjukkan setiap jaringan terdekat dan saluran apa yang digunakan tetanggamu.

Jika kamu masih mengalami masalah tersebut, kamu mungkin harus mempertimbangkan untuk beralih ke saluran yang tidak terlalu padat digunakan atau menyiapkan router lama agar berfungsi sebagai sakelar jaringan sehingga memperluas jangkauan router utama Wi-Fi kamu.

2. Kecepatan Internet Terlalu Lambat

Jika kecepatan Wi-Fi kamu lambat di manapun kamu berada, coba untuk sambungkan laptop ke koneksi internet. Kemudian, uji kecepatan intenet dengan menggunakan situs seperti speedtest.net.

Jika kecepatan masih saja lambat, kemungkinan masalahnya ada pada koneksi internet kamu, bukan pada router Wi-Fi yang kamu miliki. Segera hubungi pihak penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP) kamu.

Jika itu tidak membantu, kamu bisa memperbarui perangkat lunak router, mengubah saluran atau sekedar menghilangkan hambatan yang mengganggu sinyal router yang kamu miliki. Bahkan jika merasa kesulitan, kamu bisa pertimbangkan untuk mengganti router Wi-Fi baru.

3. Perangkat Tak Dapat Terhubung ke Wi-Fi

Sebagian besar dari kita harus berurusan dengan masalah biasa dan sangat mengganggu ini, di mana perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi padahal tampaknya Wi-Fi terlihat baik-baik saja tanpa ada kendala.

Coba untuk sambungkan laptop ke router secara langsung menggunakan kabel Ethernet, dan lihat apa bisa terhubung. Jika tidak, maka kabel dan koneksi internet kamu kemungkinan mati dan tidak dapat digunakan.

Kamu bisa periksa atau menghubungi ISP dan melaporkan kendala pada Wi-Fi kamu agar segera diproses atau dapat juga memeriksa melalui situs pemantauan, seperti Downdetector dan lihat pengguna saluran Wi-Fi di sekitar wilayah kamu, apakah ada yang mengalami kendala yang sama.

4. Tak Ingat Kata Sandi Wi-Fi

Jika kamu benar-benar tidak dapat mengingat kata sandi Wi-Fi Anda, dan tidak ada catatan atau kartu yang menuliskannya di suatu tempat, kamu harus mengatur ulang router dan harus default ke pengaturan pabrik.

ISP kamu mungkin telah membuat nama pengguna dan kata sandi untuk router yang kamu miliki, dan jika kamu belum mengubahnya, detail tersebut biasanya tertera pada stiker di bawah atau di belakang router kamu.

Jika cara tersebut tidak dapat teratasi, kamu bisa menghubungi langsung pihak ISP dan minta bantuan mereka agar dapat mengakses router Wi-Fi serta membantu mengatur ulang kata sandi kamu.

5. Koneksi Wi-FI Terputus

Masalah ini sering muncul di Windows 10 karena masalah dengan Fast Startup. Fast Startup membuat proses tertentu tetap berjalan sehingga Anda dapat masuk kembali dengan sangat cepat.

Namun, terkadang hal ini dapat menyebabkan bug pada driver nirkabel yang mencegah untuk menyambungkan kembali ke Wi-Fi dengan benar. Oleh karena itu, kamu dapat mematikan Fast Startup untuk mencegah masalah tersebut.

Cari Power Option pada bilah pencarian Windows 10 atau Windows 11 pada perangkat kamu, dan buka Panel Kontro. Pilih opsi “Choose What the Power Button Does” di menu sebelah kiri, lalu liahat bagian baru Pengaturan Matikan, setelah itu pastikan opsi Turn On Fast Startup tidak dipilih.

6. Terkoneksi Jaringan Wi-Fi tetapi Tidak Bisa Online

Jika kamu mengalami masalah itu, coba atur ulang router Wi-Fi dengan mencabut dan menyambungkannya kembali. Periksa lampu pada perangkat, jika simbol antena tidak berwarna hijau atau berkedip sebentar, maka router sedang offline.

Namun, apabila kamu tidak bisa mengakses internet atau tidak bisa online adalah karena ISP kemungkinan telah memotong layanan. Hal ini biasanya karena lupa membayar tagihan jasa internet secara tepat waktu. Periksa email atau kontak yang terhubung pada layanan ISP.

Selain itu juga dapat karena terjadi pemadaman di wilayah kamu, atau ada informasi bahwa ISP kamu mengalami gangguan layanan yang direncanakan. Silahkan hubungi pihak penyedia jasa internet kamu atau cek akun media sosial mereka.