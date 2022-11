JAKARTA - Hari yang dinanti-nanti para pecinta games datang juga. Gamers memiliki favorit baru setelah PT Esports Star Indonesia anak perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meluncurkan mobile game baru Fight of Legends hari ini pukul 10.00 WIB.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo turut menyaksikan para gamers beraksi.

“Lagi lihat gamers berkompetisi Fight of Legends. Kalau mau main, ini link-nya,” tulis Hary seraya menyertakan link untuk mendaftar pada laman Instagram miliknya, Rabu (23/11/2022).

Sebelumnya, Hary juga menginformasikan bahwa Fight of Legends diluncurkan hari ini pukul 10.00 WIB.

“Fight of Legends will be launched today, 23 Nov 2022 at 10:00, LIVE streaming on RCTI+,”ujarnya.

Fight of Legends merupakan mobile game pertama MNC. Beberapa waktu lalu Hary mengungkapkan, game ini diluncurkan di Indonesia, lalu di Asia, dan secara global.

“Ini merupakan bagian dari bisnis game MNC Digital Entertainment. Game ini akan menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis MSIN di pasar global di masa depan,” papar Hary.

Fight of Legends merupakan action game bergenre Multi-Player Online Battle Arena (MOBA).

