JAKARTA - TikTok Indonesia baru saja mengumumkan The Discover List 2022. Daftar ini merayakan 50 karakter luar biasa dari seluruh dunia yang telah membawa dampak positif, baik di dalam maupun di luar TikTok.

Seperti daftar kreator pada tahun 2021 lalu, pencipta tren tahun ini dibagi dalam lima kategori, antara lain Changemakers, Icons, Innovators, Foodies, dan Originators.

Salah satu konten kreator Indonesia yang masuk dalam The Discover List 2022 adalah Dimas The Meat Guy. Terpilihnya Dimas karena dia dapat menciptakan resep baru, dan juga mengajarkan komunitas TikTok proses untuk membuat makanan lezat.

Para "Foodies" tidak hanya menciptakan hidangan yang lezat, namun mereka merancang mahakarya. Satu kesamaan yang dimiliki oleh para kreator ini adalah cara mereka menyajikan suatu masakan dengan sentuhan kreatif yang membuat makanan maupun konten terasa sedap untuk dinikmati oleh pengguna TikTok.

Dimas mengaku tidak menyangka bisa masuk daftar The Discover List 2022.

“Perasaan gue pas tau jujur kaget, bersyukur, very humble. Dari jutaan kreator terus terpilih seneng banget. Kedepannya tanggung jawab gue sebagai kreator lebih impactful lagi,” ujarnya saat ditemui dalam acara The Discover List 2022 di The Meat Guy, Tangerang, Kamis (24/11/2022).

Dimas menceritakan saat ini dia terjun ke dunia kreator sudah tiga tahun. Awalnya dia tidak percaya diri di depan layar, dia hanya membuat konten untuk mengembangkan hobi masaknya saja dimana dia sangat suka masak daging.

“Jadi di rumah suka masak daging sering gagal terus coba lagi lama-lama ketagihan. Nggak sengaja bikin konten ternyata banyak yang ngikutin,” tambahnya.

Di setiap kontennya, biasanya Dimas membuat olahan daging yang unik. Ide kreatif itu ia dapatkan dengan membaca buku bingga menonton video.

“Dari situ aku sering bikin resep sendiri dan cara masak karena suka eksperimen, misalnya ini gagal, nggak enak, ini terlalu fatty, dari situ jadi kebiasaan masak terus,” kata Dimas.

Dia pun memberi tahu menu unik yang pernah dia buat saat mengolah daging adalah dengan menggunakan bumbu mie instan.

“Menu yang paling berkesan saat ditantang netizen bikin steak bumbunya mie instan goreng. Akhirnya aku balurin dan mariansi. Pas dimasak rasanya very rich, mecinnya berasa dan unik banget,” katanya.

Setelah namanya dikenal dan mendapat banyak followers, Dimas akhirnya mencoba membuka bisnis steak house. Sebelumnya dia sudah memiliki bisnis toko daging bernama The Meat Boys. “Saat bikin konten aku udah mikirin secara strategi, planning, dan endgame-nya. Tahun lalu berhasil buka toko daging sendiri, aku ambil data ada customer, dan tertarik buka steak house sendiri biar orang bisa ngerasain masakan aku langsung,” jelasnya. Siapa sangka, bisnis steak house yang dia jalani saat ini pun berkembang bahkan baru dua bulan dibuka sudah viral di media sosial. “Pas awal buka nggak expect several ini. Jadi memang bisnis baru buka either memang buka harus cari masa dan exposure tapi di sini karena aku udah ngonten dan dikenal sebagai kang daging mungkin orang ekspektasi lebih tinggi dan kepo karena cuma bisa liat dari video. Jadi setelah aku buka dan orang itu datang ngonten sendiri tersebar di tiktok dan sosmed jadi exposurenya viral,” paparnya. Meski kerap membuat konten masak daging dan membuka bisnis steak house, ternyata Dimas tidak memiliki basic sebagai seorang chef lho. Dia belajar masak secara otodidak saat sedang berada di luar negeri. “Aku kerja di Jerman di restoran aku jadi cook, aku belajar banyak pulang dari sana jadi hobi dan cinta sama masak, suka masakin orang dan terutama beberapa tahun kedepan jadi explore daging. Aku belajar sendiri eksperimen sendiri dan punya sesuatu dan achievement harus coba berbagai daging, dan kecintaanku sama daging jadi bisnis,” terangnya. Alasan dirinya memilih daging, selain karena dia memiliki kecintaan pada daging, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari daging. Mulai dari berbagai macam potongan daging, jenisnya, cara masak, alat masak, sebenarnya simpel tapi kompleks. Kalau kita sudah tau celahnya, kita bakal menemukan kenikmatan kecintaan kita apalagi makan daging, itulah kenapa aku sangat addict addict sama daging sampai sekarang dan kedepannya,” tuturnya. Namun bisnis yang ia jalankan ini tentunya tidak semulus itu. Banyak jatuh bangun yang ia lalui. Salah satunya adalah restoran miliknya sempat viral karena ada salah satu pengunjung yang memberi review buruk tentang menu di restoran itu. Sejak saat itu, dia dan tim The Meat Guy pun terus intropeksi diri dan terus memperketat SOP dan memberikan terbaik untuk para pengunjung. “Ya memang pasti selalu ada pro dan kontra kalau restoran viral. Namanya pohon semakin tinggi anginnya semakin kencang. Tapi saya dan tim pasti akan terus memberikan terbaik dan menjaga kualitas makanan,” katanya. Meski demikian, Dimas berharap bisnisnya ini bisa semakin berkembang. “Aku rencananya mau punya farm sendiri dan meat guys ini ingin bawa ke seluruh dunia. Karena ini produk lokal yang harus dibanggakan,” imbuhnya.