JAKARTA - TikTok salah satu media sosial yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat. Kehadiran TikTok ini tidak hanya untuk menyalurkan bakat menari.

Namun, juga untuk membagikan banyak informasi menarik, dari seputar film, kesehatan, sampai dengan teknologi. Bahkan sejak Juli 2020 lalu pengguna TikTok sudah mencapai 689,17 juta.

Seorang konten kreator TikTok, Iben MA, membagian rahasia agar bisa eksis. Konten-konten dia sendiri, berisi sosial experience yang cukup menarik untuk ditonton.

Dia mengatakan, untuk tetap bisa eksis sebagai seorang konten kreator, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah keotentikan dalam sebuah video.

"Aku sama kakak aku kalau mau ngonten selalu diskusi bahwa maunya jadi konten kreator yang top off mind apapun bidangnya. Jadi misalkan waktu itu bikin konten interview, ada orang lain bikin kayak gitu bodoamat tapi intinya gimana bikin konten jadi top of mind, jadi kalau orang ngomongin tentang suatu konten, dia ingetnya kita," ujarnya saat ditemui MNC Portal dalam acara The Discovery List TikTok 2022, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, untuk mempertahankan agar kontennya tetap fresh, hal yang Iben lakukan adalah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas. Hal itu menjadi penting dimiliki konten kreator agar bisa menyajikan video yang menarik.

"Gimana caranya terus produce konten kuantitasnya yang konsisten dan gimana kualitasnya dijaga dari konten itu. Biar nggak terlalu ikutin tren. Karena kalau ngikutin tren jadi nggak ada velue sendiri di konten kita," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dimas The Meat Guy, ia mengatakan saat membuat konten pastinya harus tahu dulu skill yang dimiliki. Kemudian cari tahu lagi lebih tertarik kemana dan jangan tergiur dengan konten yang viral.

Setelah memiliki konsep konten yang sudah matang, menurut Dimas tak ada salahnya untuk merekrut orang luar untuk jadi tim kita.

"Jangan takut invest buat dapat lebih (tim). Kalau ngerasa udah kerepotan harus hire orang. Karena mereka juga punya ide bagus untuk menciptakan ide yang fresh," pungkasnya.

