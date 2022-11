JAKARTA - Mengenal Aaron Swartz pendiri situs Reddit yang memilih mati bunuh diri menarik dibahas. Selama hidupnya, Swartz menjadi aktivis pejuang hak publik atas kebebasan mengakses informasi digital.

Reddit merupakan platform media komunitas online, penggunanya dapat membuat konten apapun tanpa batas dan memberikan suara pada postingan. Banyak sekali informasi yang beredar mulai dari edukasi, konten horor, hingga konten terlarang.

Di balik besarnya platform Reddit, ternyata pendirinya telah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aaron Swartz ditemukan tewas tidak bernyawa pada usia 26 tahun di apartemennya pada Jumat malam tanggal 11 Januari 2013.

Dirangkum dari berbagai sumber, Aaron Swartz lahir pada tanggal 8 November 1986 di Chicago. Sejak kecil ia sudah memperlihatkan ketertarikannya pada dunia telekomunikasi dan informasi.

Ketika berusia 14 tahun, ia menulis RSS (Rich Site Summary) dan kemudian membantu mendirikan perusahaan yang menjadi situs media sosial Reddit.

Selama hidupnya, Aaron Swartz memiliki cita-cita membuat publik dapat mengakses informasi di internet secara gratis. Itulah mengapa ia mendirikan situs Reddit yang sangat besar sampai saat ini.

Tepatnya pada tahun 2011, Aaron Swartz menerima tuduhan mengunduh secara ilegal jutaan artikel akademik Institut Teknologi Massachusetts. Swartz menggunakan database JSTOR yang menyediakan jurnal akademik digital ke lembaga penelitian.

Tidak ada rasa penyesalan sedikitpun atas perbuatan yang telah ia lakukan. Atas tuduhan itu, Swartz menerima hukuman penjara 35 tahun dan denda dalam jumlah besar.

Elliot Peters sebagai pengacara Swartz mengatakan kepada The Associated Press, tuduhan itu sangat berlebihan. Menurutnya, Kejaksaan AS di Boston telah melampaui batas dalam menetapkan hukuman untuk Swartz.

Dua hari sebelum bunuh diri, Swartz mengakui 13 tuduhan kejahatan yang merujuk pada dirinya. Swartz memutuskan bunuh diri di apartemen akibat depresi setelah mendapat tekanan dari banyak pihak.

"Kematian Aaron bukan sekadar tragedi pribadi. Itu adalah produk dari sistem peradilan pidana yang penuh dengan intimidasi dan penuntutan yang berlebihan,” ujar keluarga Swartz.

Terlepas dari kesalahannya, banyak orang yang menyebut Swartz sebagai pahlawan. Sebab, Swartz telah memperjuangkan kebebasan berbicara secara online.