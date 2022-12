JAKARTA - Game terbaru hasil kerja sama PT Esports Star Indonesia (ESI) dengan Game Developer asal Korea Selatan bernama Fight of Legends akhirnya secara resmi telah dirilis pada tanggal 23 November 2022.

Perilisan game ini dilaksanakan dengan menggalar acara Press Conference Fight of Legends di Studio RCTI+, MNC Studio Kebon Jeruk pukul 10.00 WIB dan ditayangkan secara langsung di platform RCTI+.

Acara perilisan game Fight of Legends dihadiri Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo; CEO PT ESI, Valencia Tanoesoedibjo; CEO Sugar Works, Mr. Won-Jung Yang, komunitas game, dan Tim-tim E-sports Nasional.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan 2 Guest Star, yaitu Benny Moza dan Dimaz Andrean, dan 2 Caster special, yaitu Sabila Aprila dan Abed Ansel untuk turut mendukung kesuksesan perilisan game Fight of Legends.

Game Fight of Legends hadir dengan genre 5v5 Multiplayer Action Game, game ini siap untuk menghibur dan menemani waktu senggang para gamer.

Beberapa fitur menarik dan tidak kalah serunya juga sudah siap untuk menyempurnakan pengalaman bermain seluruh gamers, salah satunya melalui fitur Crafting System yang menjadi fitur andalan nantinya. Pada perilisan pertamanya kali ini, tidak kurang dari 25 hero siap untuk diadu bersama teman dan meraih rank tertinggi pada leaderboard.

“Game Fight of Legends akan menjadi katalis utama bagi PT MNC Digital Entertainment Tbk (MDE), mendukung pertumbuhan bisnis MDE di pasar global di masa depan. Di Indonesia saja, sudah kurang lebih sekitar US$ 9 miliar, Rp140 triliun. Itulah kenapa kami meluncurkan Fight of Legends: Mobile game yang nantinya akan diposisikan secara global. Sekarang kita luncurkan di Indonesia, nantinya ke Asia Tenggara, seluruh Asia dan ke benua lain. Dengan dukungan para ahli dari Korea dalam proses pengembangan, kami yakin game ini akan memiliki popularitas besar dan dicintai oleh banyak gamer di seluruh penjuru dunia. Mari kita majukan industry game dan esport Indonesia," ungkap Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk.

PT Esports Star Indonesia adalah unit usaha dari PT MNC Digital Entertainment Tbk dan merupakan bagian dari MNC Group, yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara.

Game Fight of Legends sudah dapat dimainkan dan bergelud bareng teman, download langsung gamenya melalui AppStore, GooglePlay, atau melalui link berikut https://bit.ly/FOL_Download_OkezoneLink.

Dapatkan juga informasi lengkap dan terupdate terkait game Fight of Legends hingga info event berhadiah melalui social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends.

(amj)