JAKARTA - Studio game thatgamecompany bakal menggelar konser virtual in-game untuk Sky: Children of the Light, acara ini akan dimeriahkan oleh penyanyi asal Norwegia, Aurora.

Konser ini nantinya berjalan dengan mesin game milik sendiri, di mana bakal menghubungkan lebih dari 4.000 pemain secara bersamaan.

Dalam keterangan resminya, perusahaan mengatakan bahwa konser virtual in-game ini berlangsung pada Jumat (9/12/2022) mendatang, dimulau pukul 11.30 WIB.

Selama konser berlangsung, peserta dapat menikmati lagu-lagu Aurora, seperti “Exhale, Inhale,” “Runaway,” “All is Soft,” “Warrior,” “The Seed,” dan masih banyak lagi.

Pada hari konser berlangsung, para penggemar diminta untuk datang lebih awal ke tempat in-game event untuk mencoba berbagai fitur baru.

Adapun konser ini merupakan babak penutup dari "Season of AURORA" dalam "Sky: Children of the Light", yang bisa diikuti oleh para pemain.

Di babak ini, para pemain dapat menemukan dan merasakan karakter, cerita, pencarian, item bertema, dan banyak lagi sisi yang menampilkan musik Aurora.

Konser virtual perdana dan bersifat lintas batas ini terbuka untuk umum dan gratis.

(amj)