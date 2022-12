Pada sesi terakhir acara BuddyKu Fest yang dilaksanakan secara offline dengan lebih dari 450 peserta dibahas tema berjudul “Balance Your Life with Digital Minimalism” yang dimoderatori oleh Tommy Tjokro (Chief of Content BuddyKu) dan Marissa Anita (Jurnalis, Aktris dan Pembawa Acara) sebagai narasumber.

BuddyKu Fest diselenggarakan untuk merayakan hari jadi BuddyKu. Acara ini juga membagikan edukasi mengenai era content creator yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di era digitalisasi. Diselenggarakan di di Auditorium Hall Studio MNC Kb Jeruk, Tower 1 Lt.7 Kb Jeruk, Jakarta Barat (25/11/22).

Membahas tema yang mungkin awam didengar masyarakat, digital minimalism menjadi pembahasan menarik sebuah filosofi yang ditemukan oleh penulis Call New Cord yang dimana digital itu dipilih, tentunya berguna untuk diri sendiri.

“Bukan kita yang digunakan aplikasi, melainkan kita yang menggunakan aplikasi,” ujar Marissa Anita.

Di akhir sesi narasumber menekankan mengenai sikap untuk mengambil keputusan yang memang diperlukan untuk diri sendiri. Memutuskan menjadi seorang digitalism, memiliki dampak positif ketika menerapkan hal ini maka akan mendapatkan ketenangan hati dan tentunya pikiran.

Namun, tantangan juga hadir ketika menerapkan hal ini ke dalam kehidupan, karena pastinya ketika ingin melihat sesuatu yang baru atau informasi seputar dunia luar maupun di dalam mau tidak mau dan harus membiasakan kembali ke zaman yang dimana semua diterima melalui cetak maupun elektronik.

