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YouTube Umumkan Video dan Kreator Indonesia Terpopuler di 2022, Siapa Saja?

Ahmad Muhajir, Jurnalis · Jum'at 02 Desember 2022 12:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 02 57 2719200 youtube-umumkan-video-dan-kreator-indonesia-terpopuler-di-2022-siapa-saja-cdflQ10Us8.jpg YouTube umumkan video dan kreator Indonsia terpopuler 2022 (Foto: YouTube)
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JAKARTA - YouTube mengumunkan jajaran video dan kreator Indonesia terpopuler di 2022, di mana terdiri dari lima kategori dan masing-masing ada 10 daftar.

"Menjelang akhir tahun, inilah saat yang tepat untuk mengilas balik video, kreator, dan artis yang telah Anda bantu untuk meraih kesuksesan," kata YouTube Indonesia, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (2/12/2022).

Adapun lima kategori yang di maksud terdiri dari Video Trending, Video Shorts Paling Populer, Video Musik, Top Kreator, dan Kreator Terobosan.

Lantas, siapa saja yang masuk dalam jajaran video dan kreator YouTube Indonesia terpopuler 2022? Berikut daftarnya.

Video Trending

- Deddy Corbuzier - LIVE AZKA CORBUZIER VS VICKY PRASETYO BOXING

- Jess No Limit - Bucin Sama Sisca Kohl

- VINDES - PERTANDINGAN TEPOK BULU TERFANTASTIS 2022: VINCENT VS. JEBREEET!

- Tanboy Kun - Lebaran MUKBANG SAMYANG KEJU + KFC SAOS SAMYANG + 10 TELUR + DAGING KOTAK!!

- TAULANY TV - SIDAK RUMAH BARU SURYA.. MEWAH BANGET SURYA UDAH KAYA RAYA

- Najwa Shihab - Ridwan Kamil, Atalia, dan Eril: Cinta Tak Terbilang | Mata Najwa

- Ini Talk Show - Berasa Dirumah!! Hostnya Rizwan, Pesertanya Sule Natalie Vs Iky Mahalini. (6/7) - INI SAHUR LAGI

- Alshad Ahmad - ALSHAD KEDATANGAN SATWA BARU ?? HARIMAU PUTIH YANG LANGKA ?! BUAT JADI TEMENNYA ESHAN JINORA !!

- SULE PRODUCTIONS - IBT E3: NJAN SALAH TINGKAH ADA PUTIH ABU-ABU!

- Vidio - Episode 1 Part 1 Gratis! | My Nerd Girl | Naura Ayu, Devano Danendra, Ashira Zamita Teir

Video Shorts Paling Populer

- Valen Rewah - “KEBAIKAN SEORANG PAPA”

- Steven Stenly - Aku berutang budi, guys bantuin cari tau kakak pramugari ini #shorts

- Yudist Ardhana - CARA MELATIH KEKOMPAKAN TEAM!!

- Putih Abu-Abu - Ih amis #Shorts

- Bobacott - RESTOCK CEMILAN DI KULKAS BOBA YUK !!

- SebutSaja Dayat - Pak amir nabrak kucing

- Ken & Grat Diary - ISTRI JAGO BESI LISTRIK

- Luqmanrv - KETIKA TEMEN LU GAPERNAH MAU TERSAINGI BE LIKE #shorts #luqmanrv

- Itakimo Bali - SENTER PALING TERANG!! | Itakimo Bali

- Itsmeissie - KOMPILASI VIDEO REACTION #part4 WKWKWK KETAWA GA? XD #shorts #ngakak #reaction

Video Musik

- Keisya Levronka - Tak Ingin Usai (Official Lyric Video)

- TULUS - Hati-Hati di Jalan (Official Lyric Video)

- Yeni Inka ft Farel Prayoga - Joko Tingkir Ngombe Dawet (Official Music Video ANEKA SAFARI)

- FABIO ASHER - RUMAH SINGGAH (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

- Kangen Band - Cinta Sampai Mati (Official Music Video)

- Rizky Febian - Hingga Tua Bersama [Official Music Video]

- MAHALINI - KISAH SEMPURNA (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

- Keisya Levronka - Tak Ingin Usai (Official Music Video)

- HAPPY ASMARA Ft DENNY CAKNAN - MADIUN NGAWI ( Official Live Music)

- DENNY CAKNAN X HAPPY ASMARA - SATRU 2 ( Offical Live Music) DC MUSIK

Top Kreator

- Windah Basudara

- Deddy Corbuzier

- Frost Diamond

- hasanjr11

- Alshad Ahmad

- SULE PRODUCTIONS

- Fuji an

- MiawAug

- tanboy kun

- Wisnu Trijaya

Kreator Terobosan

- Timotius Mulyadi

- Steven Stenly

- itsmeissie

- Piko Pocica

- Vaynard Gaming

- SunnydahyeIn

- FerixX

- Regita Masri

- bobacott

- miss wortel

Demikian uraian mengenai video dan kreator YouTube Indonesia terpopuler 2022.

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