JAKARTA - YouTube mengumunkan jajaran video dan kreator Indonesia terpopuler di 2022, di mana terdiri dari lima kategori dan masing-masing ada 10 daftar.
"Menjelang akhir tahun, inilah saat yang tepat untuk mengilas balik video, kreator, dan artis yang telah Anda bantu untuk meraih kesuksesan," kata YouTube Indonesia, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (2/12/2022).
Adapun lima kategori yang di maksud terdiri dari Video Trending, Video Shorts Paling Populer, Video Musik, Top Kreator, dan Kreator Terobosan.
Lantas, siapa saja yang masuk dalam jajaran video dan kreator YouTube Indonesia terpopuler 2022? Berikut daftarnya.
Video Trending
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- Tanboy Kun - Lebaran MUKBANG SAMYANG KEJU + KFC SAOS SAMYANG + 10 TELUR + DAGING KOTAK!!
- TAULANY TV - SIDAK RUMAH BARU SURYA.. MEWAH BANGET SURYA UDAH KAYA RAYA
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- Alshad Ahmad - ALSHAD KEDATANGAN SATWA BARU ?? HARIMAU PUTIH YANG LANGKA ?! BUAT JADI TEMENNYA ESHAN JINORA !!
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Video Shorts Paling Populer
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