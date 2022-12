JAKARTA - Perkembangan industri video game semakin liar di tahun 2022 ini. Tidak sedikit game yang menghadirkan gagasan berbeda dari game lain bahkan hingga melawan tren yang sedang digandrungi.

Meskipun tidak sepopuler game mainstream, game inovatif ini sebenarnya tidak kalah menarik untuk dimainkan. Lantas apa saja game inovatif tahun 2022? Berikut daftarnya, seperti dirangkum dari Digital Trends, Senin (12/12/2022):

1. The Last of Us Part I

Di urutan pertama ada The Last of Us Part I. Game yang satu ini mungkin tidak asing di telinga karena game sebenarnya sudah diluncurkan di PlayStation 3 pada tahun 2013 lalu. Untuk The Last of Us Part I, ini merupakan versi remake-nya.

Game ini secara eksekusif hadir di PlayStation 5. The Last of Us Part I menghadirkan sejumlah besar fitur dan pengaturan aksesibilitas untuk memungkinkan lebih banyak pemain mencoba permainan yang lebih baik.

2. Vampire Survivors

Untuk membangun sesuatu yang benar-benar unik, Vampire Survivors pertama-tama harus melakukan dekonstruksi. Grafiknya kuno, kontrolnya sederhana. Ini adalah game aksi yang tampak sangat lawas namun itulah yang membuatnya istimewa.

Saat industri game yang lebih luas bergerak menuju pengalaman yang lebih besar dan kualitas visual lebih baik, Vampire Survivors mengambil langkah mundur dan berfokus pada apa yang sebenarnya membuat game menjadi menyenangkan.

3. Immortality

Melalui Immortality, pemain diminta melihat melalui klip yang difilmkan untuk mencoba menguraikan kisah aktris film yang hilang Marissa Marcel. Untuk menemukan klip tersebut, pemain dapat mengklik karakter atau objek di dalam klip video dan menavigasi ke klip lain yang menampilkan apa yang mereka pilih.

Sistem match-cut terasa seperti trik sulap, membuat klip video statis terasa hidup. Ini mungkin tidak berdampak pada ruang video game, tetapi dapat merevolusi media interaktif di tingkat yang lebih luas.

4. Pantiment Pentiment, sebuah RPG naratif berlatar abad ke-16, menentang arusbutama dengan menghilangkan konsep benar dan salah sepenuhnya. Sebaliknya, itu tidak memberikan penilaian atas pilihan apa pun yang Anda buat saat mencoba memecahkan misteri pembunuhannya. Setiap tindakan hanyalah bagian alami dari cerita, membentuk masa depan kota fiksi Tassing. Dengan cerita selama beberapa dekade, Pentiment memungkinkan pemain untuk merasakan bobot sebenarnya dari setiap pilihan yang mereka buat daripada membanjiri dengan keputusan yang hanya menentukanย baik atau buruk. 5. As Dusk Falls and We Are OFK Banyak game modern mencoba meniru TV dan film, tetapi hanya sedikit yang berani meniru strukturnya. We Are OFK adalah salh satunya, mereka bahkan bekerja lebih keras dengan merilis episode baru setiap minggu untuk membangkitkan percakapan di antara para penggemar. Pendekatan itu memiliki dampak penting pada kecepatan masing-masing, memungkinkan pengembang masing-masing untuk menceritakan lebih banyak cerita yang terkandung dalam alur yang dapat dicerna, daripada membanjiri pemain dengan informasi. 6. Pokemon Legends: Arceus Arceus sebenarnya dipenuhi dengan sedikit inovasi gameplay yang benar-benar menyegarkan pengalaman menangkap monster. Game ini masih menyajikan kemampuan untuk sekadar melempar bola untuk menangkap Pokemon. RPG ini diisi dengan peningkatan kualitas hidup yang kecil namun berdampak yang saya bayangkan akan menetapkan standar baru untuk genre yang diinspirasinya. Bahkan Pokemon Scarlet dan Violet baru-baru ini terasa seperti berita lama jika diletakkan di sebelahnya.