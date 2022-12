JAKARTA - ASUS memperkenalkan Zenbook 17 Fold OLED di Indonesia, yaitu laptop layar lipat OLED 17-inci pertama dan satu-satunya di dunia. Pertama kali diperkenalkan di CES 2022, Zenbook 17 Fold OLED menawarkan pengalaman penggunaan yang berbeda dari laptop lainnya yang ada saat ini.

Zenbook 17 Fold OLED juga merupakan laptop paling fleksibel untuk berbagai skenario penggunaan sekaligus tampil sebagai laptop ASUS paling inovatif di tahun 2022. Sebagai pemimpin dalam inovasi layar laptop, ASUS tidak hanya menghadirkan yang terbaik tetapi juga yang paling inovatif.

“Inovasi terdepan ini kami persembahkan untuk membantu Anda agar dapat beraktivitas secara lebih fleksibel, nyaman, dan tentunya menjadi lebih produktif dalam berbagai aspek. Zenbook 17 Fold OLED adalah perangkat terbaik untuk mencapai semua itu,” ujar Jimmy Lin, ASUS Regional Director, Southeast Asia.

Zenbook 17 Fold OLED telah mencuri perhatian sejak pertama kali diperkenalkan ke publik. Desainnya yang unik, orisinil, serta sangat fleksibel membuat laptop ini dapat menghadirkan lebih dari satu konfigurasi penggunaan hanya dengan menggunakan sebuah layar berteknologi ASUS OLED berukuran 17,3-inci yang inovatif.

Layar ASUS OLED tersebut memiliki rasio 4:3 dengan total resolusi 2,5K yang dapat dilipat ke dalam ukuran 12,5-inci dengan rasio 3:2 dan resolusi 1920x1280. Layar tersebut membuat Zenbook 17 Fold OLED dapat tampil sebagai laptop 17-inci paling ringkas serta memiliki mobilitas paling tinggi.

ASUS juga membekali Zenbook 17 Fold OLED dengan keyboard ErgoSense Bluetooth yang telah dirancang khusus sebagai perangkat kontrol utama untuk laptop ini. Keyboard yang menggunakan koneksi nirkabel melalui teknologi Bluetooth tersebut dapat digunakan secara terpisah dengan mode layar 17,3-inci, atau ditempelkan di atas layar Zenbook 17 Fold OLED sehingga memungkinkan penggunanya untuk menggunakan Zenbook 17 Fold OLED sebagai laptop 12,5-inci yang ringkas. Tidak ada laptop 17-inci yang sangat fleksibel seperti Zenbook 17 Fold OLED.

Tetap Bertenaga dengan Prosesor 12th Gen Intel® Core™

Meski memiliki desain yang unik, fleksibel, dan futuristik, Zenbook 17 Fold OLED tetap tampil sebagai laptop modern yang bertenaga. Zenbook 17 Fold OLED ditenagai oleh prosesor 12th Gen Intel® Core™ i7-1250U yang menggunakan konfigurasi 10 core (2 P-core dan 8 E-core) serta 12 thread.

Prosesor tersebut juga dapat berjalan dengan frekuensi hingga 4,7GHz serta dibekali chip grafis terintegrasi Intel® Iris® Xe, sehingga sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan komputasi sehari-hari mulai dari bekerja, menikmati konten multimedia, hingga berkarya menggunakan aplikasi kreatif serta melakukan multitasking.

Zenbook 17 Fold OLED juga telah tervalidasi Intel® Evo™ platform. Artinya, laptop layar lipat ini dipastikan memiliki daya tahan baterai yang mumpuni serta performa kencang dan responsif. Tidak ketinggalan juga fitur dan konektivitas modern seperti port USB-C® Thunderbolt™ 4 serta Intel® WiFi 6E yang selalu dapat memastikan pengguna Zenbook 17 Fold OLED untuk dapat beraktivitas dengan nyaman.

Menemani fitur-fitur tersebut, ASUS juga membekali Zenbook 17 Fold OLED dengan penyimpanan berupa NVMe PCIe Gen4 Performance SSD berkapasitas 1TB serta memori LPDDR5 berkapsitas 16GB. Kombinasi keduanya membuat Zenbook 17 Fold OLED sangat responsif saat menjalankan berbagai aplikasi serta gestit ketika melakukan multitasking.

Layar ASUS OLED Lipat

Zenbook 17 Fold OLED telah dibekali ASUS OLED, yaitu teknologi layar terbaik dan paling canggih saat ini. Sesuai dengan namanya, layar ASUS OLED di Zenbook 17 Fold OLED merupakan layar lipat berukuran 17,3-inci beresolusi 2,5K (4:3) dan telah dilengkapi dengan beragam fitur, teknologi serta inovasi sehingga menghasilkan layar yang mampu menampilkan visual dengan warna yang sangat kaya, akurat, dan tidak merusak kesehatan mata.

Setiap laptop yang menggunakan layar ASUS OLED telah dijamin mampu menghasilkan kualitas visual dengan warna yang sangat kaya dan akurat. Tidak tanggung-tanggung, ASUS OLED memiliki color gamut 100% DCI-P3 dan telah mengantongi sertifikasi PANTONE Validated Display.

ASUS OLED juga mendukung teknologi HDR dan telah tersertifikasi VESA DisplayHDR True Black. Singkatnya, layar ASUS OLED diciptakan berdasarkan standar kebutuhan industri kreatif. Dengan demikian, semua konten yang ditampilkan oleh ASUS OLED dijamin akurat sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan oleh sang pembuat konten.

ASUS OLED juga dibekali fitur bernama Eye Care. Fitur tersebut memungkinkan spektrum cahaya biru yang berbahaya untuk mata dikurangi secara drastis tanpa mengorbankan kualitas visual. Inovasi tersebut membuat ASUS OLED dapat mengurangi paparan radiasi sinar biru yang berbahaya untuk kesehatan mata dalam jangka panjang.

ASUS OLED juga telah mengantongi sertifikasi dari TĂśV Rheinland untuk low-blue light dan anti-flicker. Berkat ASUS OLED, pengguna Zenbook 17 Fold OLED dapat menikmati sajian visual terbaik sekaligus dapat beraktivitas lebih lama tanpa harus khawatir dengan dampak negatif layar laptop bagi kesehatan mata.

Laptop 17-inci Paling Fleksibel

Menggunakan layar lipat berteknologi ASUS OLED merupakan keunggulan utama Zenbook 17 Fold OLED. Berkat layar lipat tersebut, Zenbook 17 Fold OLED dapat tampil sebagai laptop 17-inci paling fleksibel dan memiliki beberapa mode penggunaan.

Pengguna Zenbook 17 Fold OLED dapat menggunakan laptop ini sebagai tablet 17-inci baik diposisikan secara mendatar atau ditekuk. Layar Zenbook 17 Fold OLED dibekali fitur touchscreen sehingga penggunanya bisa memanfaatkan keyboard virtual untuk mengetik di mode tablet.

Mode desktop merupakan mode yang paling immersive. Zenbook 17 Fold OLED telah dilengkapi dengan kickstand atau penyangga khusus yang memungkinkan laptop ini untuk dapat digunakan seperti halnya PC desktop dengan layar 17,3-inci.

Layarnya yang besar membuat aplikasi bisa lebih banyak ditampilkan dan mempermudah multitasking. Dipadukan dengan keyboard ErgoSense Bluetooth, Zenbook 17 Fold OLED dapat menghadirkan pengalaman penggunaan serupa dengan desktop PC namun dengan desain yang jauh lebih ringkas dan mudah untuk dibawa bepergian.

Zenbook 17 Fold OLED juga dapat dioperasikan dengan mode laptop. Cukup dengan menempatkan keyboard ErgoSense Bluetooth di atas layarnya dan tampilan desktop akan disesuaikan secara otomatis dengan posisi keyboard.

Mode laptop membuat Zenbook 17 Fold OLED dapat digunakan layaknya laptop berukuran 12,5-inci sehingga laptop ini tetap dapat digunakan di tempat dengan ruang gerak minimalis seperti saat sedang di pesawat atau kereta api. Zenbook 17 Fold OLED adalah laptop 17-inci paling fleksibel di dunia!

Tangguh

Meski menggunakan layar lipat dan memiliki desain yang berbeda dengan laptop pada umumnya, Zenbook 17 Fold OLED tetap tampil sebagai laptop yang tangguh. Zenbook 17 Fold OLED telah mengantongi sertfikasi lolos uji ketahanan berstandar militer AS (MIL-STD-810H), membuktikan bahwa laptop ini sangat dapat diandalkan.

 ASUS juga memberikan perhatian khusus pada engsel layar lipat di Zenbook 17 Fold OLED. Engsel tersebut memiliki struktur khusus yang tidak hanya memudahkan penggunanya saat mengoperasikan Zenbook 17 Fold OLED, tetapi juga dirancang untuk dapat bertahan hingga 30.000 kali buka-tutup.

Jika dilihat dari perspektif pengguna laptop yang biasanya hanya membuka dan menutup laptopnya selama enam kali dalam satu hari, maka engsel Zenbook 17 Fold OLED dapat bertahan hingga lebih dari sembilan tahun.

Mudah dan Nyaman Digunakan

Laptop layar lipat merupakan kategori laptop baru. Meski demikian, ASUS tetap merancang Zenbook 17 Fold OLED mudah dan nyaman untuk digunakan. Zenbook 17 Fold OLED telah dibekali dengan IR webcam yang terintegrasi dengan fitur Windows Hello, sehingga memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan sistem pemindaian wajah.

Fitur tersebut memudahkan pengguna yang lebih suka menggunakan Zenbook 17 Fold OLED tanpa keyboard ErgoSense Bluetooth.

Zenbook 17 Fold OLED juga dilengkapi dengan konektivitas modern. Laptop layar lipat ini memiliki dua port USB-C® Thunderbolt™ 4 sehingga dapat dihubungkan ke berbagai perangkat mulai dari penyimpanan eksternal hingga perangkat kelas profesional seperti GPU eksternal.

Port tersebut juga telah mendukung sistem pengisian daya melalui fitur USB Power Delivery serta memiliki fitur DisplayPort yang memungkinkan Zenbook 17 Fold OLED untuk dapat dihubungkan ke monitor beresolusi tinggi.

Untuk memudahkan penggunanya saat beraktivitas secara mobile, Zenbook 17 Fold OLED dibekali dengan Intel® WiFi 6E yang merupakan WiFi generasi terbaru dengan kemampuan untuk terkoneksi ke jaringan 6GHz.

Salah satu hal yang paling menarik dari Zenbook 17 Fold OLED adalah keyboard ErgoSense Bluetooth. Keyboard wireless yang disediakan di paket penjualan Zenbook 17 Fold OLED tersebut dirancang agar pengguna laptop ini dapat memiliki pengalaman mengetik terbaik.

Selain itu, keyboard ErgoSense Bluetooth juga dapat dihubungkan ke dua perangkat sehingga pengguna Zenbook 17 Fold OLED juga dapat memanfaatkan keyboard wireless ini untuk digunakan di perangkat lainnya seperti smartphone, tablet, atau bahkan televisi pintar.

Main Spec. : Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

CPU : Intel® Evo™ platform, powered by Intel® Core™ i7-1250U Processor (12M Cache, up to 4.7 GHz, 2P+8E cores)

Operating System : Windows 11 Home

Memory : 16GB LPDDR5

Storage : 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD

Display : 17.3-inch, 2.5K (2560 x 1920) 4:3, FOLED, 60Hz 0.2ms, 500nits, DCI-P3 100%, Pantone Validated, VESA HDR True Black

Graphics : Intel® Iris® Xe Graphics

Input/Output : 2 x Thunderbolt™ 4 supports display + power delivery, 1 x 3.5mm Combo Audio Jack

Connectivity : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5

Camera : 5.0MP camera with IR function

Audio :Â Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in microphone, harman/kardon certified audio systems

Battery : 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

Dimension :Â 37.85 x 28.76 x 0.87 ~ 1.29 cm

Weight : 1.5 Kg

Colors : Tech Black

Price : Rp50.999.000

Warranty : 2 tahun garansi global dan 1 tahun ASUS VIP Perfect Warranty

Foto Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) beresolusi tinggi dapat diunduh melalui URL berikut ini:

http://channel.asus.com/ExternalFile.aspx?path=741280fbe1a947f9aabd289166e9464b

