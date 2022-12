JAKARTA - PUBG Mobile jadi pemenang dalam kategori "Esports Mobile Game of the Year Presented by Verizon" pada ajang penghargaan Esports Awards 2022 yang digelar 13 Desember 2022 di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

PUBG Moblie sendiri, menjadi satu dari delapan game esports mobile yang dinominasikan dalam kategori tersebut. Sebelumnya, PUBG Mobile juga telah dinominasikan dalam kategori yang sama pada tahun 2020 dan 2021.

Sementara itu, salah satu pemain profesional PUBG Mobile, yaitu Ceng ‘Order’ Zehai, juga turut memenangkan kategori "Esports Mobile Player of the Year Presented by Verizon".

Kemenangan ini menjadikan pemain profesional asal game PUBG Mobile sebagai pemenang selama tiga tahun berturut-turut dalam kategori tersebut, dengan Made Bagas ‘Zuxxy’ Pramudita sebagai pemenang tahun 2022 dan Zhu ‘Paraboy’ Bocheng sebagai pemenang tahun 2021.

"Terima kasih banyak telah menobatkan PUBG Mobile Esports sebagai Esports Mobile Game of the Year. Sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat bisa menerima penghargaan ini," kata Direktur PUBG Mobile Global Esports Tencent Games, James Yang, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (15/12/2022).

“Sejak tahun 2018, kami menetapkan rencana ambisius untuk membuat PUBG Mobile Esports sebagai ekosistem esports terbesar dan paling aksesibel di dunia, dan menjelang akhir tahun 2022, kami dapat dengan senang hati mengungkapkan bahwa kami telah meraih banyak hal untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, pada tahun ini liga profesional PUBG Mobile berkembang ke 13 wilayah di lima benua, mendapatkan pengakuan dari badan olahraga bergengsi seperti Southeast Asian Games dan Asian Games, serta memecahkan rekor dengan 630 ribu pemain yang mendaftarkan diri dalam kompetisi PUBG Mobile Club Open.

