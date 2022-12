JAKARTA - Tower of Fantasy bakal meluncurkan pembaruan 2.2 Mirafleur Moonshade pada 22 Desember 2022 mendatang, detailnya pun telah diumumkan penerbit dan pengembangnya, yakni Level Infinite dan Hotta Studio.

Diketahui, Tower of Fantasy belum lama ini memenangkan penghargaan Best for Tablets dari Google Play, dinominasikan sebagai Best Mobile Game di The Game Awards, dan kini tersedia secara gratis di situs resmi, dan di App Store, Google Play, serta Steam.

Pembaruan 2.2 yang berjudul Mirafleur Moonshade ini akan membuka bagian lain dari Mirroria, sehingga pemain bisa mendapat lebih banyak akses ke kota Cyberpunk yang misterius.

"Wanderer bisa mengeksplorasi area-area baru seperti Jalan Mirramoon, Treasured Garden, Aquaria Palace, Coolyland, dan Pusat Hiburan," kata Tower of Fantasy dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (18/12/2022).

Sejumlah besar pemandangan interior dan konten interaktif telah dibuka. Pemain bisa mengunjungi pusat hiburan untuk bertanding boling, mengadakan lomba balap, atau bahkan menikmati musik di LiveHouse.

Wanderer juga bisa menikmati Roller Coaster dan Ferris Wheel, memecahkan teka-teki dan memenangkan imbalan di Lantern Riddles, dan banyak lainnya.

Berikutnya adalah Lyra si Simulacrum terbaru, yang juga diperkenalkan dalam pembaruan Mirafleur Moonshade. Sebagai satu-satunya penerus sekaligus orang terdekat Nona Maidelin, Lyra bersifat dingin dan dewasa.

Tindak-tanduknya pun tidak begitu mencolok. Lyra dipersenjatai dengan Vesper, sebuah senjata fisik yang tampak seperti Cybernetic Arm dengan Damage Boost besar dan efek penyembuhan. Lihat Trailer Baru untuk Simulacrum Lyra di sini.

Sepanjang liburan dan menjelang tahun baru, pemain bisa menjumpai berbagai event meriah dan imbalan berlimpah seperti Dark Crystal, Red Nucleus, skin bertema liburan, dan banyak lagi.

Gameplay dan tantangan baru juga akan diluncurkan dalam pembaruan 2.2, termasuk Void Abyss yang akan dimulai pada 1 Januari.

